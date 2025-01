Ander Herrera deja el Athletic: "No nací 'athleticzale' y ahora un trocito de mi corazón lo es"

Archivo - Ander Herrera of Athletic Club looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Sevilla FC at San Mames on May 19, 2024, in Bilbao, Spain.

Archivo - Ander Herrera of Athletic Club looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Sevilla FC at San Mames on May 19, 2024, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Ander Herrera y el Athletic Club alcanzaron un acuerdo "económico" para resolver el contrato del jugador, que abandona la entidad tras 189 partidos oficiales en dos etapas -de 2011 a 2014 y de 2022 a 2025-, confesando que "ahora un trocito" de su corazón sí es 'athleticzale'.

"El Athletic y el jugador Ander Herrera han llegado a un acuerdo económico para resolver el contrato del futbolista, que finaliza su carrera en el club rojiblanco con 189 partidos", informó la entidad en su página web.

El bilbaíno termina su vinculación como 'león' con 189 partidos, 61 de ellos en su segunda etapa, en la que su mayor logro ha sido el título de Copa logrado el año pasado. En su tercera final en las filas del Athletic, después de las de Europa League y Copa en la temporada 2011-12, Herrera consiguió levantar el primer trofeo copero del club en los últimos 40 años. Ernesto Valverde le había utilizado en la presente temporada en 14 encuentros, 3 de ellos como titular.

"El Athletic Club desea a Ander Herrera toda la suerte en su futura trayectoria profesional, a la vez que agradece la entrega y dedicación mostrada en la defensa de los intereses de la entidad durante todos estos años", expresó el comunicado del club.

El jugador, vinculado con Boca Juniors en las últimas semanas, se despidió del "increíble" vestuario rojiblanco, como se ve en un vídeo compartido por el club en sus redes sociales. "He conocido más sitios, he estado en Inglaterra, en Francia, pero nunca he tenido un vestuario así, nunca he vivido algo así, este club es diferente, así lo siento, pero porque lo hacéis todos y cada uno de vosotros diferente", expresó.

"Nunca he visto el respeto hacia la gente con más partidos como lo he visto aquí. Nunca he visto las ganas de aprender y de mejorar de los chicos jóvenes como lo he visto aquí, el respeto hacia la gente que trabaja. Nunca una mala cara, siempre todo el mundo poniendo de su parte, en las buenas y las malas", agrego delante de sus compañeros.

El centrocampista, de 35 años, confesó que llegó al club sin ser 'athleticzale', pero "ahora un trocito" de su "corazón lo es". "Esto es lo más diferente que hay en el mundo del fútbol, sin lugar a dudas. Es lo más especial, no solo por la filosofía, sino por las personas. Me parece algo único en el mundo y no lo podéis perder", advirtió.

"Intentad que eso no se pierda nunca, porque en el momento que nos convirtamos en un club más, ahí se jode todo lo construido, y construir esto es muy jodido, pero joderlo no es tan difícil. Para mí, ha sido la hostia estar con vosotros, he disfrutado, os quiero mucho", concluyó.

Además, el jugador se dirigió a los aficionados del Athletic, y expresó que "es un orgullo tremendo haber formado parte del club más diferente del mundo". "Es un club, una filosofía dignos de admirar, soy un admirador más, un seguidor más. Ha sido un placer enorme haber formado parte de esta entidad tanto tiempo, haber podido conseguir éxitos tan especiales para la historia del club. Me siento un afortunado, para el resto de mi vida lo soy, eternamente agradecido. No tengo ninguna duda de que las cosas van a ir bien porque la gente idónea está aquí", afirmó.

"Cuando la gente hace las cosas bien, con amor, con pasión, siempre priorizando el colectivo por encima del individual, como es el caso de este vestuario, el éxito está asegurado. Vais a estar siempre en mi corazón", finalizó.