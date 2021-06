Ander Herrera: "Quiero que mi nombre esté ligado al Real Zaragoza"

Archivo - Ander Herrera of PSG during the UEFA Champions League, Group A football match between Paris Saint-Germain and Real Madrid on September 18, 2019 at Parc des Princes stadium in Paris, France - Photo Mehdi Taamallah / DPPI

El jugador del PSG inaugura el Cruyff Court de Zaragoza, situado en el Parque Bruil

El jugador del Paris Saint-Germain Ander Herrera ha reconocido este martes sus ganas por formar parte del club de su vida, el Real Zaragoza, y aseguró que quiere que su nombre esté "ligado" a la entidad mañana, durante la inauguración del 'Cruyff Court Ander Herrera', ubicado en el Parque Bruil de Zaragoza.

"Siempre lo he dicho que es mi ilusión, soy zaragocista, y una vez acabada mi carrera, que espero que todavía me quede mucho y para eso trabajo todos los días, mi ilusión sería dedicarme a mi club en un futuro", indicó Herrera a los medios.

"Primero como jugador, que es lo que más ilusión me hace, y luego poder poner al servicio del club que quiero lo que he aprendido durante mi carrera. No descarto nunca en formar parte del Real Zaragoza, no lo he ocultado, no es novedad y a veces parezco un poco aburrido. Y me da miedo convertirme en pesado pero me gustaría dedicarme a mi club", insistió.

"Por supuesto que me haría muchísima ilusión, soy Ander Herrera, soy un zaragocista y quiero que mi nombre que esté ligado al Real Zaragoza, no a este grupo o al otro", finalizó el centrocampista del PSG, que reconoció que "no es fácil" entrar a formar parte del club, -que milita en la Liga SmartBank- como propietario, en este momento.

Herrera inauguró este martes el Cruyff Court Ander Herrera, ubicado en el Parque Bruil de Zaragoza. Este proyecto, que consiste en la creación de un pequeño campo de fútbol, ha sido promovido por la Fundación Cruyff, la Fundación 'la Caixa' y el Ayuntamiento de Zaragoza en una apuesta por el deporte como herramienta de inlcusión y cohesión social en la ciudad.

La presentación ha contado con el padrino del proyecto, Ander Herrera, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la concejala de Deportes, Cristina García, la directora de la Fundación Cruyff, Pati Roura, y el responsable comercial del área corporativa de Educación y Marketing de la Fundación "la Caixa", Alejandro Fernández.

Los Cruyff Courts son pequeños campos de fútbol de uso libre que pretenden inculcar valores como la responsabilidad, el respeto, el juego en equipo y la educación en hábitos saludables para evitar el sedentarismo y la obesidad infantil. Además de construirlos, el acuerdo también incluye el mantenimiento y dinamización de las instalaciones.

La finalidad del proyecto es recuperar la función que tenían los antiguos campos de fútbol, como punto de encuentro, pero también un espacio de aprendizaje de valores y actitudes positivas.

El de la capital aragonesa es el octavo de un total de trece Cruyff Courts que está previsto crear en diferentes provincias de España. En 2016 se inauguró el primero de los campos en Palencia, apadrinado por Eusebio Sacristán, exjugador del FC Barcelona y miembro del Dream Team entrenado por Johan Cruyff.

A este le siguió, en 2017, el Cruyff Court Joaquín Sánchez, del capitán del Real Betis Balompié, en El Puerto de Santa María. Posteriormente, se inauguró el Cruyff Court Juan Carlos, también exjugador del FC Barcelona, en León. El Cruyff Court Fernando Torres, exfutbolista del Atlético de Madrid y de la selección española, se inauguró en 2019 en Fuenlabrada,

Más recientemente, en 2020, se inauguró el Cruyff Court Palma con Miquel Àngel Nadal, exfutbolista del FC Barcelona. En abril se inauguró en Bilbao el Cruyff Court Aritz Aduriz, exjugador del Athletic Club de Bilbao, y en junio el Cruyff Court Fundación Iker Casillas, en Ávila.

En pos de su función social, los Cruyff Courts buscan generar sinergias entre los agentes sociales de la comunidad, ya sean administraciones, clubes deportivos, empresas o comercios locales. En ese sentido, el consistorio llevará a cabo diferentes actividades, algunas de ellas también en colaboración de la Fundación Cruyff.

Una de las primeras iniciativas será 'Cruyff Foundation Community Program', que ofrecerá a los jóvenes la oportunidad de participar en un curso, impartido por la Fundación Cruyff, para la organización de eventos. El reto es fomentar la implicación y el compromiso de los jóvenes del entorno, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar sus talentos y cualidades.

El campeonato Cruyff Courts es otra de las propuestas previstas. Se trata de un torneo escolar donde los niños y niñas de 10 a 12 años competirán en rondas locales, semifinales entre equipos de otras comunidades y una final a nivel estatal. Esta actividad se desarrollará cuando la situación sanitaria lo permita.