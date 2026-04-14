Andoni Iraola dejará el Bournemouth a final de temporada

Archivo - 24 January 2026, United Kingdom, Bournemouth: Bournemouth manager Andoni Iraola gestures on the touchline during the English Premier League soccer match between AFC Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium. Photo: Adam Davy/PA Wire/dpa - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Andoni Iraola pondrá fin a su etapa en el banquillo del Bournemouth al concluir la presente temporada tras tres años al frente del equipo inglés en los que destaca haber conseguido el mejor resultado histórico de la entidad en Premier League con el noveno puesto del curso 2024-2025.

"El AFC Bournemouth confirma que su entrenador, Andoni Iraola, dejará el club al finalizar la temporada 2025-26, poniendo fin a su exitosa etapa de tres años en la costa sur", anunciaron este martes los 'Cherries' a través de un comunicado publicado en su página web.

Iraola ha desempeñado un "papel fundamental" en el Bournemouth ayudando a "consolidar" al club en la Premier League. "Su compromiso con el desarrollo tanto de talentos emergentes como de jugadores consagrados para desarrollar su juego le han dado una seña de identidad única", apunta la nota.

"Ha sido un honor dirigir al AFC Bournemouth y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Agradezco a los jugadores y al cuerpo técnico con los que he trabajado, así como a Bill (Foley), quienes han hecho que mi tiempo aquí sea tan especial. A la afición, siempre me han brindado un apoyo fantástico, tanto a mí como al equipo, y por ello les estaré eternamente agradecido. Siento que este es el momento adecuado para retirarme, pero siempre guardaré recuerdos maravillosos de este club", afirmó el técnico.

Por su parte, el presidente de la entidad británica, Bill Foley, reconoció la etapa del vasco como "fundamental para definir el rumbo de este club de fútbol durante las últimas tres temporadas". "Aportó intensidad, innovación y una filosofía clara que elevó al AFC Bournemouth tanto dentro como fuera del campo. Estamos inmensamente agradecidos por su liderazgo y siempre guardaremos grandes recuerdos de nuestra colaboración, así como de los logros alcanzados", señaló.