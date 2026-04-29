Andrada, sancionado con 13 partidos por su agresión a Pulido

Huesca - Real Zaragoza - LALIGA

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Zaragoza Esteban Andrada recibió este miércoles una sanción de 13 encuentros de suspensión tras el violento puñetazo que propinó al capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, en el encuentro de la jornada 37 de LaLiga Hypermotion en El Alcoraz.

En los últimos minutos y el descuento, en un cruce con Pulido, Andrada empujó al defensor local, y el árbitro le enseñó una segunda amarilla que le costó la expulsión. Ahí, con los jugadores de ambos equipos enfrentados sobre el césped, el portero argentino perdió los papeles y se fue corriendo a por Pulido para propinarle un puñetazo en la cabeza. El colegiado Arcediano Monescillo recogió en su acta lo sucedido, con otras dos expulsiones por agresión tras la revisión del VAR.

"En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amarilla, Andrada se dirigió de forma violenta y agresiva a Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo, y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo. Como consecuencia, se produjo una tangana entre jugadores", escribió el colegiado.