Andrea Fuentes: "Antes de triunfar del todo tiene que haber un momento de máxima dureza"

Archivo - La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, en una entrevista para Europa Press en el CAR Sant Cugat - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, reconoció unos "sentimientos divididos" después de firmar un Europeo histórico, aunque sin "haber conseguido pillar el oro", pensando en que les viene bien esta "máxima dureza antes de triunfar del todo".

"Cerramos este Europeo con sentimientos divididos. Con mucha satisfacción de cómo han nadado, de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar el oro, pero también aprendiendo", comentó este miércoles en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN), que recoge Europa Press.

"Tenía ganas de que nos viniera en algún momento un hostión para antes de triunfar del todo, antes de que todo triunfe tiene que haber un momento de máxima dureza, donde no se vean las cosas tan claras. El Europeo era un momento perfecto para ver que tenemos que meterle algo más. Estamos compitiendo contra Rusia y China, que son países con una escuela increíble, con métodos que aquí en España es difícil hacerlos, tampoco los queremos hacer", añadió.

Después de las ocho medallas del equipo español en los Europeos de París 2026, Fuentes valoró una actuación para "la historia", cumpliendo con la estrategia que tenían. "Nos hemos quedado mucho más cerca que nunca. España ayer ganó en los elementos técnicos a Rusia, lo que nunca ha pasado en la historia. En todos los elementos. Lo único que nos dejó por debajo es la dificultad. Es parte de la estrategia para este año", afirmó.

"Queremos estudiarlo a partir de ahora, subir la dificultad, subir apnea, sin preocuparnos, y trabajarla para ser más capaces. Estoy superorgullosa del equipo, cómo ha nadado todas las coreografías. Lo mejor que puede pasar es que las nadadoras tengan más hambre, estos momentos son los que te hacen disfrutar más de las victorias, cuando ves que no es fácil. Todo el mundo trabaja, no solo nosotras", añadió.

Por otro lado, la seleccionadora nacional se puso "autocrítica". "Me pongo mucha autocrítica de cómo hacer que el equipo rinda todavía más y el año que viene cambiaremos la estrategia. Este año era investigación y desarrollo, hemos descubierto que por aquí era, nos hemos acercado mucho pero no lo suficiente. Habrá que buscar más, otras cosas, para descubrir cómo se puede vencer a Rusia en equipo. En todas las demás pruebas las hemos vencido", terminó.