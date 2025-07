Andrea Fuentes: "Está empezando a dar un poco de vértigo"

BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española natación artística, Andrea Fuentes, ha asegurado este viernes que la situación en el Campeonato del Mundo de Singapur "está empezando a dar un poco de vértigo", tras el oro logrado por Dennis González e Iris Tió en el dúo libre mixto y que ha sido la octava medalla del equipo de España en este certamen.

"Pues está siendo como un poco abrumador la verdad. El primer oro fue como saltando por los aires, el segundo fue como 'no me digas' y el tercero es como 'a ver un momento, que está pasando'. Es como que está empezando a dar un poco de vértigo, sinceramente, y muy contentas a la vez", declaró Fuentes a la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Luego valoró este éxito. "Estoy supercontenta por ellos porque siempre les he dicho, tanto a Dennis como a Iris y al equipo, que yo siempre he querido un equipo con el que se hicieran realidad lo que yo me imaginaba que podía pasar y no lo había tenido hasta ahora. Así que por fin se ha juntado el hambre con las ganas de comer", explicó.

"Estoy un poco como Dennis, que no me lo creo. Tampoco lo había planteado como Iris, que podría ser campeona del mundo. Siempre he pensado que quería llevar a alguien a lo más alto que pudiera de sus posibilidades y ahora es que te reafirma tu propia manera de entrenar", dijo la entrenadora de un equipo que ya suma tres oros en este Mundial.

La exnadadora catalana aseveró que sus chicas están siendo "ellas mismas" y que eso es la clave de los éxitos que están logrando en Singapur. "El primer día que vine lo dije: 'El miedo va más rápido, pero el amor llega más lejos'. Y creo que estas chicas querían sentirse respetadas y amar al deporte de nuevo", reveló.

"Necesitaban encontrarse de la mejor manera que se podrían encontrar y es siempre con positivismo y con ganas de ser tu mejor versión; sin negatividades, sin faltas de respeto, solo siendo ellas mismas", ahondó la seleccionadora sobre el gran rendimiento de sus pupilas.

Por último, abogó por "seguir mejorando" y disfrutar. "Ahora viene el reto de seguir mejorando de seguir claro es que a partir de ahora ya todo lo que sea menos de oro ya va a ser una presión increíble o sea que disfrutemos hoy que estaba no en el plan y a partir de ahora a buscar retos nuevos para que para que sigan creciendo", finalizó Fuentes.