Andrea Fuentes: "Vengo a España a hacer lo nunca visto en la 'sincro'"

La nueva seleccionadora española vive su primer día de trabajo en el CAR Sant Cugat con "ilusión"

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva seleccionadora española de natación artística, la exnadadora y medallista olímpica Andrea Fuentes, ha vivido este miércoles su primer día de trabajo junto a sus nadadoras y nadadores en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat, en Barcelona, con la satisfacción de abrir una nueva etapa bajo el paraguas de la "ilusión" con la que ha sido recibida.

Andrea Fuentes, que conquistó cuatro medallas olímpicas entre Pekín 2008 y Londres 2012 como nadadora, regresa al equipo nacional como entrenadora ya de prestigio, al ganar una medalla de plata del todo impensable sin su figura y trabajo con un equipo de Estados Unidos que superó a la España de la exseleccionadora 'Mayu' Fujiki, bronce.

Llega la catalana con esa presión de coger a una España al alza y de hacerla volar todavía más alto, pero quiere hacer un cambio total y dar un extra al grupo liderado por Iris Tió desde la harmonía. Y eso intentó mostrar en su primer día junto al equipo en las aguas de una piscina del CAR Sant Cugat que conoce muy bien, pues se pasó horas y horas en ella como nadadora.

"La verdad es que me ha encantado, ha sido supernatural y muy, muy hermosa la unión y la conexión entre las nadadoras y los nadadores y entre el equipo técnico, ya desde el principio. Ha sido como fácil, como muy fluido. Eso es lo que me ha gustado mucho", señaló Fuentes a los medios tras su presentación.

"Ha salido perfecto. Para ser el primer día, mucho mejor de lo que me creía. Hemos intentado explorar varios estilos, para ver un poco por dónde tirar. Tengo varias ideas, pero quiero hacer algo único que no haya hecho nunca. Mi objetivo es ser el equipo que todo el mundo quiera recordar, el que inspire a la gente a ser mejor que ayer", reconoció Fuentes.

Y en ese camino hacia lo innovador y hacia el legado, si llegan más medallas, pues mejor. "Que si me dan una medalla del color que sea, mejor. Pero de lo que no me olvido es que si vamos a por la medalla, a ella se llega si hoy eres mejor que ayer. Este es mi objetivo. Y si me dicen que volvería aquí como seleccionadora, no me lo creo. Tengo muchas ganas", reconoció.

Fuentes llega tras conquistar una medalla de plata olímpica con una selección de Estados Unidos que ella hizo explotar, aprendiendo muchas cosas por el camino. "Me ha ido muy bien salir fuera, perspectiva, aprender otras culturas, otros carácteres. Estados Unidos tiene una escuela de natación y de entrenamiento de las más potentes del mundo. Me he formado, pero no solo he estudiado sino que también he dado mucho y he descubierto quién soy como entrenadora", se sinceró.

Una entrenadora que, para empezar, puso un sinfín de melodías de distintos estilos a sus nadadores para verles improvisar en el agua y fluir. Canciones que fueron desde melodías contemporáneas y de película como 'We will find it' de Emily Glass & Dasychira, a piezas de la banda sonora de 'Inside out', a temas famosos como 'Hurt' de Christina Aguilera y el 'Everybody' de los Backstreet Boys.

Todo ello aprovechando unos recursos "increíbles" que le brinda la RFEN. "No estoy acostumbrada a estos recursos. Esto para mí es un lujo. Es increíble que tengamos esta piscina, que tengamos todo el apoyo médico, psicológico, de escuela, de formación. Es tanto que no sé ni por dónde empezar", apuntó.

Eso sí, necesita tiempo de adaptación. "Nunca he entrenado aquí. Necesito conocerles, saber cómo llegar a su corazón y cómo sacar lo mejor de todos y no lo haré de hoy para mañana. Estoy segura que deben venir épocas duras y de que no serán todo flores. Disfrutemos del camino y estoy segura que llegarán también buenos momentos", vaticinó.

De momento, les preguntó a sus nadadoras y nadadores qué sentían tras este primer día de unión en la piscina del CAR y le dijeron que "ilusión", "expectación" y hasta el honor de trabajar con quien fuera una "ídolo" para muchas. "Estoy segura que en algún momento me odiarán, porque tú cuando intentas sacar el máximo y tu entrenador intenta romper límites, hay un momento en el que sufres, que tienes dolor, pero lo haremos de una manera súper acompañada y desde el empoderamiento y desde la inspiración, nunca desde la pelea o desde el esfuerzo", aseguró la nueva seleccionadora.

"Quería volver antes de que fuera demasiado difícil a nivel familiar (tiene dos hijos de 7 y 10 años), pero había los Juegos en Los Ángeles en 2028, donde yo vivía, y eso sí que noto que me tiraba para atrás y era motivo para quedarme más tiempo. Por eso era importante volver ya", argumentó Andrea Fuentes.

Y llega a una España ya con buenos cimientos a la que debe fortalecer. "Es mucha más presión, claro. Una cosa es que llegues a un sitio donde no hay nada y solo hay que construir, tardes más o menos. La otra es cuando ya está construido y hay que hacer algo diferente porque, si voy a hacer lo mismo, no vamos a ninguna parte, ¿para qué me han fichado a mí, no? Si yo vengo es para hacer algo diferente, algo que aporte algo extra que no se haya visto nunca", aseguró firme.

"La natación artística en sí es otro deporte, respecto a cuando yo era nadadora ahora es ultra diferente y gracias a eso también, cuando hay cambios, es cuando tienes oportunidades para ir más rápido. Y yo siempre he dicho a mis nadadoras, no vamos a copiar ni a ver qué hacen los demás, vamos a liderar rápido, que nos sigan. Cuando nos copien, ya salimos un paso por delante. Esa es mi filosofía un poco con esto", concluyó en su estreno como seleccionadora española.