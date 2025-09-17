Andreas Christensen: "El Barça está más hambriento que nunca en la Champions"

"Siento amor por el Barça y siempre he querido continuar aquí"

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa danés del FC Barcelona Andreas Christensen aseguró este miércoles que el equipo afronta con "mucha hambre" la nueva edición de la Liga de Campeones tras quedarse a las puertas de la final la pasada temporada, y advirtió de que el ambiente en St James' Park, estadio del Newcastle United, será "uno de los mejores" que ha vivido en su carrera y un buen inicio para esta nueva campaña continental, mientras que añadió que siempre ha querido seguir siendo blaugrana.

"Quizá estamos más hambrientos por cómo acabó el curso pasado. Fue muy duro quedarse tan cerca de la final. Este año queremos volver a esa situación y dar un paso más", afirmó el central en la rueda de prensa previa al estreno europeo del Barça ante los 'urracas'.

Sobre el ambiente en St James' Park, tiene claro que será espectacular. "Es algo para lo que tenemos que estar preparados, porque los jugadores se van a alimentar de esa energía durante gran parte del partido. Probablemente sea uno de los mejores que he experimentado", señaló.

Preguntado por la presión de luchar por la 'Champions', recordó que el Barça se exige siempre lo máximo. "Desde fuera siempre hay presión por la calidad que mostramos, especialmente el año pasado. Es una gran oportunidad, pero también un gran reto, y estamos preparados", recalcó.

Sobre la baja de Lamine Yamal, reconoció que el vestuario lo echa de menos. "Está en buenas manos con los fisioterapeutas, pero vive para estos momentos y quiere estar aquí. Solo puede apoyarnos desde fuera y lo valoramos. Esperamos tenerle pronto de vuelta", apuntó.

Christensen explicó que este verano renunció a jugar con Dinamarca para preparar a conciencia la temporada con el Barça, tras un año anterior marcado por las lesiones. "El año pasado fue duro para mí en lo personal. Quise hacerlo todo bien y dejé claro al club cuál era mi plan: decir no a la selección y volver antes para asegurarme de que mi cuerpo estaba listo para un año exigente", comentó.

El central insistió en que siempre ha querido quedarse en el club blaugrana. "Lo he expresado muchas veces, siento amor por el Barça y siempre he querido continuar aquí. Ahora depende de mí rendir y ver hasta dónde llegamos", afirmó.

Finalmente, se mostró satisfecho con su estado físico y con el trabajo bajo las órdenes de Hansi Flick. "Me siento muy bien ahora. En la pretemporada hice todo lo posible para estar listo después de un año difícil. Los fisioterapeutas y preparadores nos cuidan mucho y el equipo está en buena forma", manifestó.