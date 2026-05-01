Andreeva y Kostyuk, final en el Mutua Madrid Open

Mirra Andreeva, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista rusa Mirra Andreeva y la ucraniana Marta Kostyuk se medirán el sábado en la final del Mutua Madrid Open después de superar este jueves la penúltima ronda ante la estadounidense Hailey Baptiste (6-4, 7-6(8)) y la austriaca Anastasia Potapova (6-2, 1-6, 6-1).

En la primera semifinal, Andreeva alargó su gran temporada sobre tierra, campeona en Linz (Austria) y semifinalista en Stuttgart, con una tercera final de WTA 1000 tras su irrupción en 2025. Un día después de cumplir 19 años, la pupila de la española Conchita Martínez gozó de un gran servicio y no dio opción de 'break'.

La rusa rompió en el séptimo juego y con esa renta se apuntó la primera manga (6-4), pero en la segunda luchó una Baptiste que venía de dar la campanada eliminando a la vigente campeona Aryna Sabalenka. Después de salvar seis bolas de partido contra la número uno del mundo, la estadounidense buscó un poco más de épica en la Manolo Santana y levantó otra bola de encuentro contra Andreeva para forzar el 'tie-break'. La americana tuvo tres bola para forzar un tercer set, pero la rusa encontró de nuevo su eficaz saque.

Andreeva, la tenista más joven en alcanzar tres finales WTA 1000, tendrá cierto favoritismo el sábado contra una Kostyuk que accedió a su primera final de esta categoría. Con todo, la ucraniana, reciente campeona en Rouen (Francia), el segundo título de su carrera, aprovechó su gran momento de forma para seguir muy viva en Madrid.

La segunda semifinal, que cerró el tenis por este jueves en la Caja Mágica ya cerca de las doce de la noche, fue una montaña rusa donde Potapova fue capaz de rehacerse en el segundo set. La respuesta contundente de la austriaca se quedó sin efecto en el parcial decisivo, cuando Kostyuk puso un 4-0 que desquició a su rival y le metió en la cita más importante de su carrera.