Andreeva se mete en su primera final de Roland Garros

02 June 2026, France, Paris: Russian tennis player Mirra Andreeva in action against Romania's Sorana Cirstea during their women's singles quarter final match of the French Open tennis tournament at Roland Garros. Photo: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/d - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tenista rusa Mirra Andreeva se ha impuesto este jueves en la primera semifinal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, a la ucraniana Marta Kostyuk en dos sets (6-1, 6-3), y se ha metido en la primera final de su carrera en un 'grande' tras dominar de principio un encuentro que se dilató hasta la hora y 17 minutos de juego.

Mirra Andreeva es la primera finalista del cuadro femenino de Roland Garros. Y lo ha conseguido después de imponerse de manera solvente a la gran dominadora de la temporada de tierra en el circuito WTA, Marta Kostyuk. La ucraniana llegaba a la penúltima ronda de París con una racha abierta de 17 triunfos consecutivos, que le habían permitido levantar el título en Rouen y Madrid, así como llegar a sus primeras semifinales de Grand Slam.

Sin embargo, la pupila de Conchita Martínez aprendió de la final perdida en Madrid ante Kostyuk y fue capaz de incomodarla con sus golpes. A sus 19 años se ha convertido en la tercera tenista más joven del siglo XXI en alcanzar una final de Roland Garros, tras Kim Clijsters(18 años y 1 día) en 2001 y Coco Gauff (18 años y 83 días) en 2022. Todo ello gracias a una actuación, bajo el techo de la Chatrier, en la que sólo cometió 22 errores no forzados por sus 14 ganadores.

Un partido que arrancó con una Andreeva arrolladora que colocó tierra de por medio con un parcial de 4-0, en el que conseguiría dos 'break' a su favor. Y lejos de relajarse por el marcador, la rusa siguió presionando a su rival, permitiéndole sumar solo un juego a su favor en la primera manga (6-1).

La tenista nacida en Krasnoyarsk estaba siendo muy superior a Kostyuk y esa tónica se replicaría en el segundo set. De nuevo, el parcial inicial sería decisivo de cara al desenlace del encuentro. En esta ocasión, el parcial fue de 4-1 favorable. Ahí, la ucraniana se intentaría agarrar al partido con dos juegos seguidos y su primera rotura, pero Andereeva reaccionaría con un 'contra break' que en el siguiente juego le permitió cerrar su pase a la final con su saque (6-3).

Una Andreeva que jugará su primera final de Grand Slam ante la ganadora del otro duelo de semifinales, que mide a la sorprendernte polaca Maja Chwalinska, número 114 del ránking, y la rusa Diana Shnaider.