Andreeva: "Mi psicóloga dice que siempre puedes elegir qué persona ser, yo elegí guerrera"

Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros - Europa Press/Contacto/Chryslene Caillaud/Psnewz

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tenista rusa Mirra Andreeva reconoció estar asimilando su primer 'Grand Slam' tras ganar este sábado a la polaca Maja Chwalinska (6-3, 6-2) en la final de Roland Garros y explicó cómo decide ser "guerrera" en la pista bajo los consejos de su psicóloga, destacando también a su entrenadora, la española Conchita Martínez.

"No me puedo creer que esté dando una rueda de prensa con un trofeo de 'Grand Slam'. Ha sido uno de mis mayores sueños, estoy muy contenta de que pude dar lo mejor de mí y ganar este partido y el torneo", dijo en rueda de prensa después de la final.

"He soñado mucho y he pensado muchas veces cómo sería, cuándo, dónde. Vivirlo es mejor que soñarlo. Ya me doy cuenta y me puedo llamar 'campeona de Grand Slam'", añadió.

Por otro lado, Andreeva, tenista que siempre ha enseñado su lado más emocional y mental, confesó que habló con su psicóloga sobre todo antes de semifinales y final. "Estas dos semanas he manejado mejor mis nervios. Al principio fue difícil, tuve partidos de emociones. Hablé con mi psicóloga antes de semifinales y de la final, me podía ayudar en lo que diría eran los partidos más importantes de mi vida. Me dio muchos consejos, y técnicas para ayudarme, tiene una parte importante en esto", comentó.

"Mi psicóloga dice que siempre puedes elegir cómo vas a estar en la pista, cómo vas a jugar y cómo vas a ser como persona también. Decidí elegir ser una guerrera. He visto muchos partidos de Roger Federer, no voy a tener su aura, pero quiero que se me vea bien en la pista, no parecer frustrada, o descontenta. Para el público también es agradable ver a los jugadores luchar", añadió.

La tenista rusa de 19 años tuvo unas bonitas palabras hacia su entrenadora Conchita. "Para mí es muy especial compartir mi primer 'grande' con ella. Hemos trabajado mucho juntas dentro y fuera de la pista, buenos momentos y malos momentos especialmente al final del año pasado. Me dijo que está muy orgullosa, y escuchar eso de ella es muy especial, estaba muy contenta", afirmó.

Además, Andreeva desveló que el perro de su celebración es Lola, y es de la extenista española. "No es mi perro, es el perro de Conchita. Estuvo al principio de semana y se fue, y volvió para la final. Me encantan los perros. Tiene 11 años y es como una abuela. Se llama Lola", comentó.

Por otro lado, la joven rusa confesó que "nadie quiere guerras", pero que no piensa en eso cuando sale a jugar y confesó que estaba "muy nerviosa" en final muy complicada por el viento y una rival en racha contra la que nunca había jugado. "Siempre he dicho que no me importa cuál fuera el primero, un 'grande' es un 'grande'. Esto es adictivo, ahora estoy pensando en la temporada de hierba, cómo me voy a preparar, y dar lo mejor y ganar el segundo para experimentar esto una segunda vez", terminó.