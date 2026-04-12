Andreeva remonta a Potapova y levanta el título de Linz

Mirra Andreeva, campeona del torneo de Linz - Barbara Gindl/APA/dpa

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista rusa Mirra Andreeva remontó (1-6, 6-4, 6-3) una igualada final a la austriaca Anastasia Potapova para conquistar este domingo el torneo WTA 500 de Linz (Austria), su segundo título de 2026.

Andreeva dio la vuelta al dominio de la tenista local y truncó el sueño de su rival ante su público para triunfar en la tierra austriaca y alzar el quinto título de su carrera. La rusa, de 18 años, venció por tercer encuentro seguido a Potapova y recuperó su irrupción en el circuito con un 5-1 en finales, y otra corona esta temporada tras la de Adelaide (Australia) en el inicio del curso.