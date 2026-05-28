Andrés París no continuará al frente del Levante UD Femenino la próxima temporada. - LEVANTE UD

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Andrés París no seguirá al frente del banquillo del Levante UD Femenino la próxima temporada, después de no lograr el objetivo de la permanencia, con el equipo colista de la Liga F Moeve con dos triunfos en el curso.

"Andrés París no continuará como entrenador del Levante UD Femenino una vez finalice la presente temporada", informó el club en un comunicado sobre el técnico que llegó al banquillo 'granota' en la jornada 11 de la Liga F Moeve, debutando ante el Deportivo de la Coruña.

Desde entonces, París dirigió un equipo cuyo objetivo era la permanencia en Primera División, que finalmente no logró. El Levante es colista de la Liga F con 9 puntos, después de solo dos triunfos en el curso, 3 empates y 24 derrotas. El equipo 'granota' cierra la temporada contra el Badalona Women este domingo.

"El Levante UD desea agradecer a Andrés París su profesionalidad, implicación y esfuerzo durante estos meses en el club. Asimismo, le desea la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales y personales. Gracias, Andrés, por tu trabajo y dedicación", concluyó el comunicado.