Andrew Parsons: "Los Juegos de Invierno tienen que crecer, ser más fuertes y con más impacto"

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, admite que es "muy emocionante" que ya estén a pocos meses de celebrar los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo, "quizás los más bonitos de la historia" por su emplazamiento, con un mayor preocupación en el tema logístico, mientras que no oculta que deben trabajar por lograr que este evento sea "más grande, más fuerte y con más impacto".

"Es muy emocionante estar a 100 días de los Juegos", resaltó Parsons en una entrevista a Europa Press con motivo el pasado miércoles de la cuenta atrás final para la celebración de la cita que se inaugurará el 6 de marzo. "Hay un poco de trabajo por hacer, pero estamos muy contentos por donde estamos con el Comité Organizador y los diferentes gobiernos regionales, municipales y el gobierno de Italia. Todo estará listo", apuntó.

Y en esta recta final queda sobre todo "promocionar un poco más" el evento para que la gente compre entradas para estar "ahí por los deportistas paralímpicos". "Creo que estos Juegos serán tal vez más bonitos de la historia por la parte de Italia en donde estamos, con los Dolomitas, pero también creo que el deporte paralímpico de invierno está en su nivel más alto de todos los tiempos", subrayó, advirtiendo que la irrupción de un nuevo país como China hace que "los otros países tengan también que reaccionar e invertir más".

El brasileño espera que estos Juegos "dejen un legado muy importante en Italia, Europa y en el mundo" y es optimista sobre la venta de entradas. "Está en el mismo nivel de Pyeongchang en 2018 y aquellos fueron unos Juegos increíbles con récords de público, entonces estamos tranquilos", aclaró.

Sin embargo, "hay una cosa diferente" en esta cita ya que "las instalaciones están lejas unas de las otras y eso impacta un poco en la logística y la operatividad de los organizadores, los comités, los equipos y nosotros también". "Ya estamos trabajando desde mucho tiempo, pero estamos en el momento de los detalles, de los ajustes finales, y eso será un reto en estos Juegos, también cómo lograr que la experiencia de los deportistas sea de Juegos y no de un Mundial de su deporte específico", detalló.

Parsons admite que, dada la teórica menor magnitud de los Juegos de Invierno, le dan "dolores de cabeza diferentes" a los de Verano, entre ellos el de "la preocupación importante de tener esta identidad como Juegos Paralímpicos de Invierno" y que el entorno donde se celebran es "un poco desafiante" en el tema medioambiental y de "accesibilidad".

"No creo que porque tengamos menos deportistas y menos deportes sean más sencillos. También está el tema de cómo aprovechar la oportunidad para dar este mensaje de inclusión que siempre queremos enviar al mundo con menos días de competición", subrayó el mandatario.

Los de Milán-Cortina d'Ampezzo tendrán lo significativo de ser el 50 aniversario de un evento que arrancó en Suecia en 1976. "Es importante comparar los primeros en Suecia con a dónde llegamos en 50 años con nuestro movimiento, con los Juegos de Invierno y los deportes de invierno. Celebramos el crecimiento de los Juegos de Invierno y del Movimiento Paralímpico de una manera general, pero tampoco descansamos sobre estas conquistas", avisa.

"Aún tenemos que hacer muchas cosas como desarrollar el patinaje y los Juegos de Invierno tienen que crecer, ser más grandes y esto es uno de nuestros objetivos estratégicos, que sean más fuertes y con más impacto. Al fin y al cabo somos un movimiento deportivo, pero con un objetivo muy claro de hacer el mundo más inclusivo a través del deporte, y el deporte de invierno es una herramienta para eso también", aseveró.

En este sentido, recordó que Milán ya ha hecho las obras para que sus cinco líneas de metro sean "cien por cien accesibles" y que para el país también es "muy importante" que entienda el concepto de "turismo accesible", que pasa por "un cambio de mentalidad y de actitud".

"El turismo es uno de los negocios más importantes en esta parte de Italia y deben entender que las personas con discapacidad también quieren hacer turismo, viajar y que tienen que estar preparados para eso porque hay un porcentaje de la población que no va a estos sitios porque sabe que no son accesibles", puntualizó.

"LOS NÚMEROS DEMUESTRAN QUE HAY POTENCIAL PARA UN CAMBIO DE ACTITUD"

Parsons recuerda que han hecho "mucha investigación de los legados" que dejaron los Juegos de París, destacando "los resultados fantásticos en los no tangibles". "El 73 por ciento de los franceses creen que los Juegos Paralímpicos han cambiado la visión de Francia sobre las personas con discapacidad, y el 80 por ciento afirma que cambiaron su propia opinión y visión y ven de una manera más positiva a deportistas y personas con discapacidad", detalló.

"Estos números son increíbles, desde un punto de vista de cambio de mentalidad y de actitud. El legado de París fue fantástico y estos números nos demuestran que hay potencial para un cambio de actitud, no solo en París, en toda parte del mundo. Es una confirmación que los Juegos Paralímpicos dejan legados físicos, pero tal vez el intangible sea el más importante, principalmente si hablamos de nuevas generaciones", añadió al respecto.

Y algo "muy interesante" en el Movimiento Paralímpico es que para que "este cambio pase" necesitan al "deporte". "Cuanto más invertimos en el deporte y en el alto nivel, más grande es el impacto. Y como movimiento deportivo es nuestra línea maestra, pero tenemos que estar siempre atentos a que nuestros Juegos sean una plataforma y una herramienta para la inclusión y que se hable de eso y sea un tema importante", remarcó.

El presidente del CPI aprovechó los Juegos en París para lanzar en su discurso un mensaje muy potente con la 'Revolución de la Inclusión' y está "planeando algo" para Milán y Cortina d'Ampezzo, aunque todavía no lo desvela. Sin embargo, tiene claro que "la inclusión" y "la paz" son ambos "mensajes importantes" que debe usar, sobre todo el segundo en un momento en el que "hay conflictos muy cerca y que son muy preocupantes".

"Creo que ese será el equilibrio de nuestros mensajes en Milán y Cortina, inclusión y paz. Seguro que no vamos a hablar de pizza y cosas así, pero sí con algo que tenga que ver con la cultura italiana porque Italia es un país muy importante con una cultura increíble, con el movimiento renacentista, por ejemplo. Hay mucho que trabajar ahí, estamos planeando cosas interesantes y creativas", sentenció.