Andrew Parsons, reelegido presidente del Comité Paralímpico Internacional

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El brasileño Andrew Parsons fue reelegido este sábado como presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), cargo en el que lleva desde el año 2017 y en el que ahora afrontará su tercer y último mandato hasta el año 2029, mientras que la Asamblea General del organismo decidió levantar las suspesiones sobre Rusia y Bielorrusia.

Parsons fue elegido por amplia mayoría por los miembros de la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional reunida estos días en Seúl y superó por 109 votos a 68 a su único rival, el surcoreano Dong Hyun Bae, presidente de la Federación Coreana de Esquí Nórdico Paralímpico y de la Fundación BDH, según informó el CPI.

De este modo, el dirigente brasileño seguirá al frente del Movimiento Paralímpico mundial como lleva haciendo desde septiembre de 2017 cuando relevó en el cargo al británico Sir Philip Craven. Parsons, expresidente del Comité Paralímpico Brasileño y del Comité Paralímpico de las Américas, lleva en el Consejo de Administración del CPE desde 2009 y anteriormente ocupó un puesto de vicepresidente entre 2013 y 2017.

"Durante sus primeros ocho años como presidente, Parsons consolidó una colaboración a largo plazo con el COI hasta 2032 y cambió la dirección estratégica del CPI. Hoy, además de fortalecer a las organizaciones miembros y ofrecer unos Juegos Paralímpicos excepcionales, el CPI demuestra el impacto que las actividades del Movimiento Paralímpico tienen en el impulso de la inclusión social", remarcó el comité.

Parsons dirigió con éxito el Movimiento Paralímpico durante la pandemia y supervisó la celebración de los Juegos Paralímpicos de Tokio de 2021, PyeongChang 2018, Pekín 2022 y París 2024, una última cita que "fueron los más espectaculares de la historia, estableciendo nuevos hitos y atrayendo a un número récord de comités paralímpicos nacionales y deportistas".

Además, durante esta Asamblea General en Seúl, las organizacaciones miembro del CPI también eligieron a la portuguesa Leila Marques Mota, exnadadora paralímpica y vicepresidenta del Comité Paralímpico Portugués, como primera vicepresidenta y al danés John Petersson, también exnadador y actualmente miembro del subcomité de Auditoría, Riesgos y Finanzas del CPI, como segundo vicepresidente, sucediendo al neozelandés Duane Kale, quien cumplió el máximo de mandatos como miembro de la Junta Directiva y no pudo presentarse a la reelección.

Por otro lado, la Asamblea General también decidió votar en contra de mantener las suspensiones parciales que recaían sobre los Comités Paralímpicos Nacionales de Bielorrusia y Rusia, que llevaban en ese estatus desde el año 2023 y como sanción por la invasión de Ucrania.

Esta decisión significa que ambos organismos "recuperan ahora todos sus derechos y privilegios como miembros del CPI", por lo que sus deportistas podrían participar sin restricciones en los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), lo que depende ahora de las federaciones deportivos de cada deporte del programa.

Las organizaciones miembro del Comité Paralímpico Internacional votaron primero en contra de una moción para suspender totalmente a Rusia (111 votos a favor, 55 en contra y 11 abstenciones) y posteriormente hicieron lo propio para una suspensión parcial (91, 77 y 8 ). Del mismo modo, también votaron en contra de las mociones para suspender totalmente (119-48 con 9 abstenciones) y parcialmente (103-63-10) a Bielorrusa. Para que una moción fuera aprobada, se requería una mayoría del 50 por ciento + 1 de todos los votos emitidos.