Andrey Rublev: "Si quieres estar en un nivel superior tienes que jugar y luchar contra los mejores"

Andrey Rublev during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000, tennis tournament celebrated at Caja Magica on April 21, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista ruso Andrey Rublev, actual campeón del Mutua Madrid Open, ha comentado este lunes que necesita "jugar bien" y "luchar" ante los mejores tenistas del mundo como Carlos Alcaraz o Jannik Sinner para demostrarse que puede estar en "un nivel superior" y que volver al torneo le generán "recuerdos increíbles" de lo vivido con el título logrado el año pasado.

"Necesito jugar bien y jugar bien en los mejores torneos, y enfrentarme a los mejores jugadores. Alcaraz, Zverev, Siner... tienes que jugar contra ellos y demostrar que si realmente quieres jugar en un nivel superior tienes que luchar contra ellos", afirmó el tenista ruso en el una rueda de prensa concedida en el Media Day del Mutua Madrid Open 2025.

Rublev señaló, con respecto a la posible baja de Carlos Alcaraz del Mutua Madrid Open, que en los torneos en los que no han estado Alcaraz o Jannik Sinner también perdió ante otros jugadores, porque "están jugando muy bien". "No es tanto contra quién estoy jugando, es más sobre mí, cómo de listo estoy para desarrollar mi juego y para luchar", añadió.

El actual campeón del Masters de Madrid se mostró feliz por volver a la capital española. "Por el momento es mi primer día, así que no he hecho mucho, pero es genial estar de vuelta en Madrid. Me gusta este lugar, me gusta la ciudad y todo lo que está fuera del club de tenis. Estar de vuelta es un buen sentimiento, con un montón de increíbles recuerdos del año pasado. Por el momento, solo para disfrutar", dijo.

Un Rublev que ha comenzado a trabajar con Marat Safin, aunque "por el momento", no puede "decir mucho" de esa relación, porque han estado trabajando "sólo dos semanas", y es un periodo de tiempo "muy corto" para "decir algo". "Me gusta todo lo que dice y todo lo que intenta mostrarme, así que veremos con el tiempo", agregó.

Por último, el ruso habló sobre la importancia de tener asesoramiento médico de cara a no utilizar medicamentos que puedan ser considerados sustancias dopantes: "Es un tema muy importante y que me da mucho miedo. Además, todos los días tenemos que escribir en un programa dónde vamos a estar durante una hora, y si te olvidas es una pérdida, y si tienes tres pérdidas, te sancionan por dos años".

El ruso confesó que le "asusta" tomar "cualquier cosa" si se siente "enfermo". "Tengo la suerte de tener la posibilidad de preguntar a los médicos directamente, y que ellos me den en el ok, pero muchos jugadores no tienen esta opción, y pueden ir a la farmacia y que les den un medicamento que tengo alguna sustancia dopante", concluyó.