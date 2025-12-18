Andy Schleck ficha por el Lidl-Trek de Juan Ayuso como Director General Adjunto

Archivo - Jan. 1, 2012 - Saint-Nazaire, FRANCE - 20130708 - SAINT-NAZAIRE, FRANCE: Luxembourgian Andy Schleck of team RadioShack-Leopard pictured before a training on the first rest day of the 100th edition of the Tour de France cycling race in Saint-Naza - Europa Press/Contacto/Yorick Jansens - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lidl-Trek, equipo en el que corre el español Juan Ayuso, anunció este jueves el nombramiento del exciclista luxemburgués Andy Schleck, ganador del Tour de Francia en 2010, como Director General Adjunto, puesto desde el que "trabajará en las áreas deportiva y comercial de la organización, apoyando a los ciclistas, al personal y a la dirección mientras el equipo continúa desarrollando sus ambiciones a largo plazo".

Schleck fue uno de los principales ciclistas de principios del siglo XXI, destacando sobre todo en el Tour de Francia, carrera que le declaró ganador oficial en 2010 tras la sanción por dopaje del español Alberto Contador, con el que mantuvo una gran rivalidad en las carreteras. Además, fue podio en la 'Grande Boucle' en 2009 y 2011, con sendos segundos puestos, y también en el Giro de Italia, donde fue segundo en 2007.

Retirado desde 2014, ha seguido vinculado al ciclismo con sus propias tiendas de bicicletas, dirigiendo un equipo femenino júnior y siendo presidente de la Vuelta a Luxemburgo, "donde adquirió una valiosa experiencia en desarrollo de deportistas, organización de eventos y liderazgo de equipos", remarcó el Lidl-Trek, formación en la que trabajaba su hermano Frank, que forma parte del grupo de directores deportivos del programa de ciclismo femenino.

"El rol de Andy como subdirector se centrará en guiar las ambiciones de Lidl-Trek en las 'Grandes Vueltas', asesorar a los ciclistas de la clasificación general y contribuir al desarrollo estratégico general del equipo", detalló el equipo.

El exciclista luxemburgués reconoció que "antes de aceptar el trabajo" tenía que asegurarse de que ver si quería "asumir este reto". "No estoy aquí por casualidad, estoy aquí porque aún conozco la esencia de este deporte. Sé lo que significa llevar el maillot amarillo, la presión de las reuniones en el autobús, las largas horas bajo el calor", apuntó.

"Con mi experiencia deportiva, combinada con lo que he hecho en los últimos 10 años, aprendiendo como organizadora de carreras, dirigiendo mi propio equipo femenino y también con la experiencia en tiendas de bicicletas, he visto todos los aspectos de este deporte, y darme cuenta de eso me capacita para volver a involucrarme y ayudar al equipo a rendir. Es un gran reto, pero es algo que realmente quiero hacer para ayudar a alcanzar los grandes objetivos del equipo", admitió.

Schleck cree "firmemente en el trabajo en equipo y el liderazgo". "Independientemente de lo que haya hecho en los últimos años, siempre he tenido un buen desempeño formando equipos. Para ganar las próximas temporadas, el núcleo del equipo es muy valioso y quiero protegerlo. Estamos aquí para marcar la pauta para el futuro y creo que puedo contribuir a lograrlo", expresó.

"Con la trayectoria del equipo, y con los recursos y los ciclistas que estamos incorporando, solo nos llevará en una dirección. No podemos garantizar victorias ni resultados, pero sí podemos garantizar profesionalismo día a día y creo que si seguimos haciendo lo correcto, los resultados llegarán", añadió Schleck, que entre estos corredores tendrá al español Juan Ayuso.

Por su parte, Luca Guercilena, Director General del Lidl-Trek, recordó que Andy Schleck "conoce este equipo al dedillo y entiende perfectamente lo que se necesita para triunfar al máximo nivel". "Ha vivido la presión de las Grandes Vueltas, ha lucido el maillot amarillo y ha liderado equipos en los momentos más importantes del deporte", puntualizó.

"Esa experiencia es incalculable para nuestros ciclistas y nuestro personal. Más allá de sus logros deportivos, Andy aporta una amplia perspectiva desde el punto de vista empresarial del ciclismo y del desarrollo de equipos y eventos. Comparte nuestros valores, nuestra ambición y nuestra convicción de construir el éxito de la manera correcta. Estoy muy orgulloso de darle la bienvenida de nuevo en este puesto y entusiasmado por lo que podemos lograr juntos", sentenció.