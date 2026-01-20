Ane Azkona: "El 1-8 en San Mamés dolió mucho y hay ganas de revancha"

Archivo - Ane Azkona of Athletic Club in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Athletic Club de Bilbao at Alfredo Di Stefano stadium on June 09, 2024 in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delantera española del Athletic Club Ane Azkona afirmó este martes que la derrota ante el FC Barcelona por 1-8 en San Mamés el pasado mes de septiembre "dolió mucho" al equipo bilbaíno, por lo que "hay ganas de rechancha" este miércoles en la segunda semifinal de la Supercopa de España frente el conjunto 'blaugrana'.

"Dolió mucho (la derrota por 1-8), porque que te metan ocho goles encima en tu estadio duele. Y claro que hay ganas de revancha, hay ganas de hacerlo bien. El fútbol también es algo positivo, que tienes una oportunidad en pocos días", dijo la jugadora en la previa del duelo que se disputa este miércoles, a las 19.00 horas, en Castalia.

Precisamente, el equipo rojiblanco llega tras otra "dura derrota" en la Liga F a manos del Tenerife (5-0), que "fue un palo muy duro". "Hemos hablado que puedes perder contra el Tenerife, pero la forma en la que perdimos nos hizo mucho daño. Además, veníamos de una temporada consiguiendo esas buenas sensaciones que no habíamos tenido a principio de Liga", comentó.

"Fue un viaje muy duro el de Tenerife hasta llegar a Lezama, que también fue muy largo. Pero desde ayer ya el equipo cambió el chip, porque compites en tres días. Es momento de limpiar también esas sensaciones que tuvimos contra el Tenerife, enfrentándote al Barça y haciendo un buen partido y todo lo posible para estar en esa final", explicó.

Finalmente, manifestó que esperan que se acerque "mucha gente" del Athletic a Castellón para ver el torneo. "Siempre que vamos a campos de esa zona se acerca a gente porque el Athletic tiene muchas peñas y mucha afición en toda la península", zanjó de pamplonesa.