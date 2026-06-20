Ane Olaeta continuará una temporada más en el Gernika KESB

Archivo - February 28, 2026, Girona, Spain: Axelle Merceron of Spar Girona and Ane Olaeta of Lointek Gernika Bizkaia in action during match of the Spanish Women's Basketball League, Liga Femenina Endesa, gameday 23 between Spar Girona and Lointek Gernika - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gernika KESB ha confirmado la continuidad por una temporada más de la base española Ane Olaeta, de 27 años y 1,63 metros de altura, para seguir "aportando su talento, compromiso y energía dentro de la pista", según ha indicado este sábado el propio club vizcaíno en su página web.

"Olaeta, que ha vestido la camiseta del equipo durante las dos últimas temporadas, ha querido agradecer en un vídeo el cariño recibido durante este tiempo por parte del club, sus compañeras y la afición", añadió el Gernika KESB en su comunicado oficial.

Acorde a esa nota de prensa, la jugadora nacida en Guernica "destacó lo especial que ha sido sentirse arropada en Maloste" y mostró "su agradecimiento por el apoyo vivido en estos dos años". "Mirando ya hacia la próxima temporada, Olaeta afronta el nuevo reto con muchas ganas e ilusión, preparada para seguir trabajando y ayudando al equipo en una nueva campaña en la Liga Femenina Endesa", subrayó el mismo texto.

"Con su continuidad, Gernika KESB sigue dando forma al proyecto de la temporada 2026-27, apostando por jugadoras comprometidas con los valores del club y con la ambición de seguir haciendo disfrutar a la afición en Maloste", concluyó la entidad vasca en su comunicado de prensa.