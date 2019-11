Ángel Correa: "Llevar 200 partidos con el Atlético me da mucha fuerza para seguir por mucho más"

Publicado 28/11/2019 15:23:22 CET

El delantero del Atlético de Madrid Ángel Correa tiene claro que haber superado los 200 partidos como colchonero le da "mucha fuerza para seguir por mucho más" y agradece que el club haya mantenido siempre una gran confianza en él pese a que tuvo que retrasar su llegada por aquel problema cardíaco que cerca estuvo de impedir "la ilusión de un chico de triunfar en Europa y en un club tan grande".

"Parece que fue ayer cuando llegaba y empezaba mis primeros entrenamientos, y ahora llevar ya 200 partidos defendiendo este escudo me enorgullece muchísimo y me da mucha fuerza para seguir por mucho más y espero que pueda ser así", expresa Correa en unas declaraciones enviadas por el departamento de comunicación de su club.

El sudamericano reconoce también su buena sintonía con la afición "desde el primer día" que aterrizó en la entidad. "Siempre me han tratado muy bien. Somos una familia inmensa y estoy muy feliz de pertenecer a ella", subraya mientras ve un video en el Auditorio del Wanda Metropolitano en el que le ponen imágenes de su carrera.

Sin embargo, no todo fue fácil para el de Rosario, que vio frustrada en un primer momento su llegada al Atlético al serle detectado un problema de corazón. "Me hubiera gustado mucho ir de vacaciones a Nueva York, pero fue donde volví a nacer", recuerda.

"Cuando vengo al reconocimiento médico me encuentran el 'problemita' que tenía en el corazón y me dicen que tengo que ir a Nueva York. Me acompaña el doctor Villalón y mi representante, y fueron momentos muy difíciles en mi vida, que no me esperaba porque venía con la ilusión de un chico de triunfar en Europa y en un club tan grande", afirma.

Correa no se podía "creer" lo que pasaba, pero celebra que "ya quedó atrás". "Estoy eternamente agradecido al Atlético porque me ayudaron en ese momento tan difícil. Salió todo bien y pude seguir jugando, que era lo que más deseaba", añade.

Además, el mediapunta ve imágenes de su primer entrenamiento, en el que se pudo volver a "sentir futbolista", de su presentación, uno de los días "más importantes" de su vida, su debut, o su primer gol, en Ipurua ante el Eibar. "Estaba recién entrado al campo y creo que sirvió para que ganásemos aquel partido", remarca.

El argentino no olvida también el haber compartido vestuario con "una leyenda" como Fernando Torres. "Como futbolista, lo que más te queda de él era su persona. Nos dejó muchas enseñanzas a todos y fue un placer haber jugado a su lado", confiesa el colchonero.

También considera "historia" el gol anotado ante el Athletic Club, el último en el Vicente Calderón y algo que quedará "grabado en el corazón para toda la vida", aunque advierte que en este día "muy especial", todos los componentes del equipo estaban "medio raros" por dejar un estadio donde residía su "fuerza".

"El equipo se sentía allí muy fuerte y había que cambiar y empezar a generar lo que transmitía en el Wanda Metropolitano. Hoy en día ya lo hemos conseguido y cuando jugamos en el Metropolitano lo disfrutamos muchísimo porque es uno de los mejores estadios del mundo", recalca.

El rosarino vivió con una "alegría inmensa" el título de la Liga Europa de 2017-18. "Después de todo lo que pasó, salir campeón con el Atlético, que confió y sigue confiando en mí, es lo máximo para un futbolista porque es para lo que nos preparamos", reconoce el argentino, que no esconde que la Supercopa de Europa de meses después, conquistada ante el "eterno rival", fue "algo único". "Ojalá que se vuelva a repetir pronto", sentencia.