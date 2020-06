Ángel Haro, sobre Caparrós: "Estamos acostumbrados, no hay que hacer caso"

Fútbol.- Ángel Haro, sobre Caparrós: "Estamos acostumbrados, no hay que hacer ca

Fútbol.- Ángel Haro, sobre Caparrós: "Estamos acostumbrados, no hay que hacer ca - Jesús Prieto - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, aseguró que ya están "acostumbrados" a escuchar declaraciones de Joaquín Caparrós y dijo a sus aficionados que no deben hacer caso antes de afrontar el derbi de este jueves, con el que se reanuda LaLiga casi tres meses después del parón por coronavirus.

"¿Caparrós? No me parece ni oportuno ni inoportuno. Estamos acostumbrados a escucharlas, no hay que hacer ningún tipo de casos", indicó Haro después de que el exentrenador del Sevilla FC asegurase que "la diferencia entre Betis y Sevilla es la misma que hay entre Sevilla y Barcelona".

Haro prefiere centrarse en el derbi y en analizar la presente temporada. "Si miramos la clasificación, no estamos donde deberíamos estar. Pero si miramos con perspectiva, hemos crecido mucho. Nuestro objetivo tiene que ser luchar por Europa y ahora no estamos ahí", manifestó en declaraciones al programa 'El Larguero' de la Cadena Ser.

En otras cuestiones, el máximo responsable del club verdiblanco comentó que "no" le parecería bien que "hubiera gente en unos campos y en otros, no. A corto plazo no lo veo porque creo que hay que solventar todas estas problemáticas" y preguntado por la posible venta de Fekir en verano. "Nuestra manera de crecer es vendiendo. Ahora hay que esperar qué depara el mercado, pero soy optimista con que los jugadores fundamentales se queden", dijo.

Por último, Haro aseguró que si este viernes gana el Betis se lo dedicaría a "todos los béticos, no a Caparrós" y destacó la acción antirracista de Borja Iglesias, al pintarse las uñas de negro. "Borja Iglesias es un chaval fantástico, con grandes valores. Esos mismos valores los apoya el Betis y eso hicimos. Se echan en falta más jugadores así", finalizó.