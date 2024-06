Ángel Piqueras arrebata la pole a Veijer en Moto3

Archivo - 54 ALDEGUER Fermin (spa), SpeedUp Racing, Boscoscuro Moto2, action during the 2024 Moto2 Estrella Galicia 0,0 de Espana on Circuito de Jerez - Ángel Nieto from April 26 to 28 , 2024 in Jerez, Spain - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press