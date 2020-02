Ángel Torres: "Al Barcelona no se le puede decir que no por un futbolista"

Publicado 12/02/2020 21:05:28 CET

El presidente del Getafe C.F., Ángel Torres, aseguró que al FC Barcelona no le puede decir que "no" si estuviese interesado en hacerse con los servicios de Ángel Rodríguez, delantero azulón, y recordó que la cláusula del futbolista es de diez millones de euros.

El Barça puede fichar a un futbolista de la Liga española por la lesión de Dembélé, superior a cinco meses y la cual se produjo fuera de la ventana invernal de fichajes. "Si ocurriera (una negociación) no tendría ningún problema. Al Barcelona no se le pude decir que no por un futbolista o un director deportivo. Yo les he pedido algún futbolista y me han ayudado, no solo al Barça, sino los grandes", dijo Torres.

"El dinero nos viene bien, aunque ahora mismo nos estamos jugando mucho, aunque haría trastorno, pero estamos mentalizados para ello, yo por lo menos. Igual otros se quejan o montan el drama, si le toca a Ángel hay que felicitarle y que les ayude a meter goles", añadió el presidente del Getafe en declaraciones a 'Catalunya Radio'.

Sin embargo, el máximo responsable del Getafe dijo que nadie del Barça ha preguntado por Ángel. "Igual nos encontramos una sorpresa el sábado, pero no lo creo", indicó. "No es un problema de cláusula. Yo no puedo negarle a un equipo tan grande que un chico que nos ha dado un rendimiento espectacular... Eso no sería un obstáculo. Son 10 millones", recalcó.

Además, Ángel Torres dijo que en el Getafe "sólo manda una persona". "Para bien o para mal, aquí todo pasa por la misma persona (...) Lo demás son cuentos chinos. En el Getafe pasa por mí. Y me equivoco muchísimo, porque hago muchas cosas, el día que deje de hacer tantas pues me equivocaré menos", finalizó.