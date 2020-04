Ángel Torres cree que el 29 de mayo "sería buena fecha" para reanudar la Liga

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Getafe, Ángel Torres, cree que el último fin de semana de mayo "sería buena fecha" para reanudar LaLiga Santander siempre y cuando las autoridades levanten el actual Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus, y además dejó claro que no entendía "la prisa" de algunos clubes con el tema de los ERTE y que en su opinión "se han precipitado" sin saber todavía qué va a pasar con el campeonato.

"Yo creo que el 29 de mayo sería buena fecha y luego depende de qué provincia y el que podamos jugar a puerta cerrada o a abierta porque es posible que a equipos como los de Madrid, que es la comunidad con más contagios, algún partido nos toque a puerta cerrada", expresó Torres en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

El dirigente confesó que el campeonato "algún día tiene que empezar porque el país no puede estar un año parado por mucho que duela" y que "jugando dos partidos por semana se podría terminar el 30 de junio", aunque aclaró que "habrá que jugar cuando los médicos y los gobiernos" pongan fin al Estado de Alarma. "Luego tiene que haber un margen de 10-15 días para que los equipos puedan entrenar y yo confío en que para después del Puente de Mayo ya se pueda entrenar en grupos", indicó.

El dirigente recordó que la UEFA ha dado "prioridad" para que se terminen los campeonatos domésticos y que los futbolistas deben "colaborar si hay que jugar cada tres días". "Todos coincidimos en que queremos y creemos que las competiciones deben terminar y que tenemos todo el tiempo del mundo. Llevamos un mes parados y si hay que estar otro más habrá fechas para todos, hay que tomárselo con calma", advirtió.

Por otro lado, mostró cierta sorpresa por los clubes profesionales que han presentado un ERTE. "El Getafe ni se lo plantea ni lo va a presentar", aseveró Torres, que recalcó que tan sólo llevan "15 días" parados y que considera que "hay problemas más graves".

"NO ENTIENDO LA PRISA CON LOS ERTE, LOS CLUBES SE HAN PRECIPITADO"

"Nosotros ya fuimos pioneros al no irnos en su momento a un concurso de acreedores y lo pasamos muy mal. Y si no se retoma la Liga lo pasaremos mal y tendremos que apretarnos el cinturón, pero ahora no entiendo la prisa que hay por los temas de los ERTE. Ya dijimos en LaLiga que la mejor solución es llegar a un acuerdo con la AFE y LaLiga y si no, que individualmente cada club llegue al suyo. Mis jugadores ya han dicho que están dispuestos a colaborar", subrayó el presidente del Getafe.

Este confirmó que han cobrado "hasta el 30 de mayo" el dinero de las televisiones y que de estas sólo les queda "cobrar por junio", mientras que los equipos que compiten en Europa también han recibido el dinero de la UEFA. "Yo no sé cual es la situación de cada club, pero sí tengo claro que cuando termine esto en la primera Asamblea de LaLiga quiero ver cual es el ejercicio de cierre de cada uno y si alguno no ha cumplido con el control económico habrá que pedirle responsabilidades", detalló.

"Si no se termina la temporada se perderían 500-600 millones y los 'grandes' tendrían perjuicios por las taquillas de 'Champions', pero no es para que a los diez días se urja al fútbol. Si en junio no cobramos esos 500-600 millones habrá que agarrarse a algo y que los futbolistas colaboren, pero vamos a ver primero si empezamos y terminamos. Creo que los clubes que han realizado un ERTE se han precipitado y no es buena la imagen que damos. Teníamos que ir de la mano de LaLiga, pero cada uno es libre porque la ley le ampara", zanjó.

Finalmente, Ángel Torres reconoció que nunca había vivido "algo como esto, que no puedes controlar, con gente muriendo y que no sabes como ayudarla", pero opinó que para el fútbol va a ser "un antes y un después", principalmente porque "se ha hecho ver a la UEFA que no vale todo".

Y el Getafe fue uno de los primeros en plantarse cuando se negó a viajar a Milán para jugar contra el Inter dada la situación existente entonces con el coronavirus. "Hice lo correcto y estaba convencido, fue una decisión meditada. Ese mismo día, viendo el panorama y las noticias, y cómo estaba la plantilla y los técnicos, lo más acertado era pensar lo que pensé, que por encima de todo estaba la salud", admitió el dirigente 'azulón'.