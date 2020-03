Ángel Torres: "El Getafe no va a viajar a Italia"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha asegurado que el equipo madrileño "no" viajará a Italia para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza a pesar de que esto suponga "perder la eliminatoria", después de que la UEFA desoyese la petición de cambiar de escenario y solo les ofreciese pedir "un permiso especial" para volar.

"En este momento, el Getafe no va a viajar mañana a Milán. No vamos a ir a Italia le pese a quien le pese", señaló en una entrevista al programa El Transistor de Onda Cero. "Si tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos con la cabeza bien alta. Yo no voy a ser el que asuma correr el mínimo riesgo. Nos hace mucha ilusión, pero si tiene que ser así, será", añadió de manera contundente.

El máximo mandatario del club azulón explicó que han tratado de buscar una alternativa para celebrar el partido lejos de Milán, uno de los focos del coronavirus, pero que la UEFA no ofrece otra solución más que pedir un permiso especial para volar. "Hemos pedido a la UEFA que se busque a una alternativa fuera de Milán. Nadie toma medidas. Nos metemos en el foco, nos contagiamos y lo primero que habría que hacer sería suspender la Liga española. No tenemos necesidad. Hemos pedido ayuda también a la Federación Española para que exija la suspensión", indicó.

"Desde la UEFA me han dicho que pida un permiso especial al Ministerio de Fomento, pero yo no voy a pedir ningún permiso. No voy a ir a un lugar a donde no quiero ir", aseguró Torres. "No lo voy a hacer, yo me agarro a las leyes de mi país", indicó.

De hecho, ni el propio conjunto italiano comprende la decisión del máximo organismo europeo. "La gente del Inter con la que hemos hablado nos reconoce que es incomprensible que tengamos que viajar allí. Yo no voy a consentirlo", reiteró. "O se saca el partido de allí o se aplaza. Lo más sensato sería aplazarlo", concluyó.