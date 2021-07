Ángel Torres: "LaLiga será un poco flexible, no se puede permitir que Messi se vaya"

"Nos arrepentiríamos todos, a veces hay que levantar un poco la mano"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, se mostró partidario de que LaLiga ponga las cosas fáciles al FC Barcelona para que Leo Messi pueda quedarse en España, por lo que adelantó que la patronal será "un poco flexible" en su control financiero en favor del bien de todos, que sería retener al mejor del mundo.

"Lo he hablado con Laporta y Tebas. LaLiga no se puede permitir que Messi se fuera este año. Cometerían un error y nos arrepentiríamos todos. El mejor futbolista del mundo tiene que jubilarse en España, cumpliendo las normas del control económico. Pero a veces hay que levantar un poco la mano", dijo este martes durante un acto con motivo del 75 aniversario del club azulón.

Torres confió en que, según lo que escucha tanto de Javier Tebas, presidente de LaLiga, como de Joan Laporta, máximo dirigente del Barça, el argentino finalmente pueda tener un contrato con el cuadro culé pese a su delicada situación económica.

"Por las declaraciones que tanto LaLiga está haciendo como el propio Laporta, espero que estén en ese camino. LaLiga será un poco flexible este año después del año tan malo para el fútbol español, que ha perdido 1.000 millones por el covid", apuntó.

"Hago lo que haga falta porque futbolistas como Messi o Cristiano no se vayan nunca, salimos todos perjudicados. A mí me gusta el fútbol, me da igual dónde estén. Para mí, Messi es el mejor futbolista del mundo y tiene que estar en la mejor liga del mundo que es la española", terminó.