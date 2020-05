Ángel: "Para volver a competir hay que respetar las normas"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Getafe Ángel Rodríguez reconoció que la vuelta a los entrenamientos está siendo un poco "surrealista" y nada parecido a lo que hacían antes, pero también celebró un primer paso hacia la normalidad y hacia recuperar LaLiga, objetivo que obliga a "respetar las normas" para seguir controlando el coronavirus.

"Es un poco raro porque uno no está acostumbrado a no poder tratar con los compañeros, a estar con todos, yo he visto a muy pocos. Es verdad que viene bien salir de casa para correr y tocar un poco de balón pero no es nada parecido", explicó este domingo en declaraciones a los medios del club.

Ángel valoró la posibilidad de poder volver a los entrenamientos y recordó que deben ir poco a poco. "Después de dos meses entrenando en casa y haciendo las cosas del preparador físico ha sido un primer contacto. Ahora hay que ir con cuidado para no tener lesiones que te hagan parar. Los primeros entrenamientos serán de adaptación a las cargas para llegar al tono físico de antes", dijo.

El jugador del Getafe dejó claro que el protocolo hay que cumplirlo para seguir trabajando por el regreso de LaLiga. "Sabemos que para poder volver a competir hay que respetar las normas. No podemos permitirnos el lujo de ser un foco de contagio, tenemos que ser consecuente con las acciones y respetar las normas para no ir a peor", reconoció.

"Teníamos ganas pero no es lo que hacíamos antes, el compañero más cerca está a 10 metros. Muchos compañeros empiezan ahora y yo he terminado ya. Es un poco surrealista pero hay que adaptarse a lo que nos toca ahora", añadió, confiado en que la gente pueda ver "más cerca la luz al final del túnel" y pronto recuperar sus vidas.