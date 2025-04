Ángela Sosa: "En los últimos años el fútbol femenino en España ha ido evolucionando a pasos agigantados"

Archivo - Angela Sosa posa con ropa de la marca deportiva de 'New Balance'

Archivo - Angela Sosa posa con ropa de la marca deportiva de 'New Balance' - NEW BALANCE - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española del Levante UD Femenino Ángela Sosa celebra que el fútbol femenino en España en los últimos años "ha ido evolucionando a pasos agigantados" a pesar de que "se haya frenado" en algún momento, mientras que tiene claro que todo el vestuario del conjunto valenciano está unido para conseguir la permanencia en la Liga F.

"En los últimos años el fútbol femenino en España ha ido evolucionando a pasos agigantados, aunque en algún momento se haya visto frenado de algún modo. Lo más importante es el camino que estamos marcando y que vamos a seguir haciéndolo, para que cada día se nos reconozca más el valor que realmente tenemos, que nos ganamos día a día a base de trabajo y dedicación", manifestó Sosa en declaraciones facilitadas por 'New Balance'.

La andaluza está viviendo su segunda temporada como futbolista 'granota' que "no está siendo nada fácil" ya que el equipo valenciano se encuentra un punto por encima del descenso. "Estamos viviendo una situación delicada, pero conscientes del punto en el que estamos y peleando para dejar al Levante donde merece estar", indicó.

"Creo que la situación en la que estamos va a ser difícil hasta final de temporada. Pero las jugadoras estamos unidas, tenemos que basarnos en mantenernos juntas, haciéndonos fuertes unas a otras como equipo, y competir cada jornada como si fuera la última. La situación está muy apretada por abajo y encontrar la estabilidad como equipo es lo que nos debe dar resultados", señaló.

En este sentido, la sevillana se encuentra en "un momento estable" después de atravesar meses que "no han sido fáciles a nivel personal". "Estoy trabajando muchísimo para estar en mi mejor nivel para poder ayudar a mi equipo en todo lo que este en mi mano", apuntó.

"Ahora mismo sólo me concentro en dar lo mejor de mí este final de temporada. Si miro hacia futuro, puedo decir que seguiré jugando a lo que más me gusta, el fútbol. No concibo una vida sin competir en mi día a día", explicó Sosa.

La centrocampista también habló acerca de su intervención quirúrgica que le alejó de los terrenos de juego. "Después del duro proceso de recuperación que pase tras la operación de mi ojo y la incertidumbre que eso me supuso, no ha sido fácil ver cómo mi cuerpo se ha visto resentido esta temporada en más de una ocasión", recordó.

Finalmente, como embajadora de 'New Balance', reconoce que la marca deportiva le facilita un "apoyo fundamental" dándole la posibilidad de "utilizar unas botas de alta gama". "También te aporta la posibilidad de tener un estilo propio, que la gente te vea identificada en una marca. Creo que es algo especial y bonito", afirmó.