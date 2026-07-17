Los Ángeles 2028 abre un proceso para seleccionar a 60.000 voluntarios

LA28 abre un proceso para seleccionar a 60.000 voluntarios. - LA28

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles (LA28) ha abierto el plazo de inscripción para formar parte del equipo de hasta 60.000 voluntarios que contribuirán al desarrollo de este evento deportivo, que se celebrará en la ciudad californiana durante el verano de 2028.

"Las personas interesadas deberán ser mayores de 18 años y dominar el inglés. Además, podrán mostrar sus preferencias en ocho grandes áreas de trabajo: comunicación, conducción, experiencia del espectador, servicios médicos, ceremonias, operaciones, deporte y tecnología. Algunos puestos requerirán conocimientos específicos, como experiencia sanitaria o dominio de idiomas para tareas de traducción, aspectos que podrán indicarse durante el proceso de inscripción", describió este viernes el Comité Paralímpico Español (CPE) en su página web.

"Aunque la mayoría de las oportunidades de voluntariado estarán ubicadas en el área metropolitana de Los Ángeles, el programa tendrá un alcance nacional. Además de apoyar el desarrollo de las competiciones en la ciudad anfitriona, también habrá voluntarios en Oklahoma City, donde se disputarán algunas pruebas olímpicas, así como en las sedes del torneo olímpico de fútbol de Nueva York, Columbus, Nashville, St. Louis, San José y San Diego", indicó el CPE en su nota de prensa.

"LA28 recomienda presentar la solicitud lo antes posible, aunque aclara que el orden de recepción de las candidaturas no otorgará ninguna ventaja durante el proceso de selección. Asimismo, el comité organizador anunciará el cierre del periodo de inscripción con al menos siete días de antelación para garantizar que todas las personas interesadas dispongan del tiempo suficiente para completar su candidatura", añadió la nota.

El mismo comunicado recalcó que "al frente de esta iniciativa estará el campeón olímpico Carl Lewis, seis veces medallista de oro y ganador de los Juegos de Los Ángeles 1984, quien ha sido nombrado embajador oficial del Programa de Voluntariado". Los JJ.OO. se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028 y los JJ.PP. del 15 al 27 de agosto de ese año.