Angeliño llega al Deportivo cedido por la Roma

Archivo - Angeliño, AS Roma - Cagliari Calcio - Federico Proietti / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa español José Ángel Esmorís Tasende, 'Angeliño', jugará esta próxima campaña en el Deportivo de La Coruña cedido por la AS Roma y con opción de compra.

"El futbolista coruñés (Coristanco, 4 de enero de 1997) regresa al club en el que comenzó a dar forma a su sueño para convertirse en nuevo jugador blanquiazul, cedido hasta junio de 2027 con opción de compra", anunció el Dépor en un comunicado oficial.

El conjunto gallegó, que vuelve a LaLiga EA Sports ocho años después, celebró la llegada de un jugador con experiencia en Europa tras su paso por Manchester City, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Galatasaray y AS Roma.

A esa experiencia internacional se suma su recorrido con la selección española, con la que fue internacional en las categorías Sub-17 y Sub-21. "Hay un aspecto que convierte este fichaje en algo muy especial: el regreso de un deportivista que nunca escondió su deseo de vestir algún día la camiseta del primer equipo. Ahora ese sueño compartido se hace realidad", añade la nota.

"El RC Deportivo incorpora a un futbolista de primer nivel, con experiencia en la élite del fútbol europeo, pero también recupera a uno de los suyos, a un jugador que conoce el significado de este escudo, el sentimiento de esta afición y la responsabilidad que supone defender estos colores", termina.