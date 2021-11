Ansu Fati en charla con Marc Márquez: "Un equipo tendrá pocos éxitos si no está unido"

BARCELONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati ha reconocido en una amistosa charla con el campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que un equipo que no esté unido no puede tener éxitos y que es importante primar al colectivo que no las individualidades.

"Si el equipo no funciona y cada jugador piensa en sí mismo... Un equipo tendrá pocos éxitos si no está unido", aseguró el joven extremo blaugrana, ahora lesionado, en una conversación con el piloto del Repsol Honda Team.

Al final de la recta principal del trazado catalán, Marc Márquez organizó para Ansu Fati un almuerzo en mitad de la pista, amenizada por una relajada conversación en la que compartieron confidencias y muchas risas.

"¿Has visto lo que te he preparado? ¿A que no ha tenido nunca una comida tan romántica?", le preguntó Márquez a Ansu Fati, en la segunda parte de un encuentro que empezó con el blaugrana probando de dar gas a la Honda del ocho veces campeón del mundo.

En esta charla, Ansu Fati reconoció que la fama le llegó "de la nada". "Me vino con 16 años, nadie me conocía y tuve la oportunidad de debutar muy pronto. Lo gestioné bien, con mi familia muy cercana y mis padres que me metían caña", señaló.

"Estoy muy tranquilo, sé lo que puedo aportar. Es un orgullo poder llevar el '10' porque lo llevó Leo", comentó sobre heredar ese dorsal de tanto peso.

Ansu y Marc hablaron de lo importante que es el trabajo en equipo en ambos deportes, destacando la competencia sana que viven en sus equipos, tanto con otros jugadores como con el compañero que se sienta al otro lado del box.