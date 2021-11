Ansu Fati da una vida extra al Barça en Kiev

Dembélé regresa tras lesión en un partido solventado sin brillo

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este martes al Dinamo Kiev (0-1) en el NSC Olimpiyskiy de la capital ucraniana gracias a un solitario gol de Ansu Fati en un partido gris y sin brillo pero bien solventado por un equipo blaugrana que obtiene una vida extra en esta Liga de Campeones y pasa a ser segundo de grupo y a depender de sí mismo.

No será un partido para sentar cátedra, ni para pasarlo en vídeo para repasar las delicias del juego blaugrana. Más bien lo contrario, y hubo errores defensivos que esta vez no se tradujeron en gol del rival. Y sí, los blaugranas hicieron los deberes y regresarán de la fría Kiev con los 3 puntos de oro que iban a buscar.

Una victoria para sumar 6 puntos, todos ellos ganados al colista Dinamo, dos más que un Benfica que cayó en Múnich. Un triunfo que es el primero de toda la temporada lejos del Camp Nou. Un éxito para soñar con seguir vivos en Europa y que deja notas positivas como la vuelta de Ousmane Dembélé o de Ronald Araujo, aunque Clément Lenglet se fue del verde con molestias.

Ahora, el Barça dependerá de sí mismo para, ante Benfica y Bayern de Múnich --sus verdugos en la primera vuelta--, poder sellar el pase a octavos. Deberá mejorar, sobre todo afinar puntería, pues Ansu Fati salvó a su equipo en prácticamente una acción aislada y afortunada. Lo bueno fue que, en los 25 minutos restantes tras el gol, el Barça se defendió bien, con balón.

Eso sí, hubo dos sustos atrás fruto de un error de marca, que no se tradujo en el empate, y una gran ocasión de Tsygankov que se topó con una mano salvadora, a mano cambiada además, de un Ter Stegen que esta vez sí resolvió su trabajo con una gran actuación, como las de antaño.

Los blaugranas dominaron el partido de inicio pero sin gozar de ocasiones de gol. De hecho, no hubo ni un sólo tiro a puerta y, pese a tener el balón, fue el Dinamo quien tuvo la mejor oportunidad con un tiro del uruguayo Carlos de Pena, antes de la media hora, que desvió Ter Stegen con el pie.

Poco más hubo en una primera parte en la que el Barça, esta vez, no encajó gol en la única gran oportunidad del rival, una tónica que estaba bien viva en los últimos partidos. Tras la reanudación, no obstante, fue el Dinamo quien salió a apretar arriba y gozó de contras con las que hizo sufrir a la zaga blaugrana.

No tuvo que intervenir Marc-André Ter Stegen, pero un tiro roscado de Karavaev tras un rechace de la defensa culer volvió a acercar a los ucraniano al gol. En el Barça, el más activo era Òscar Mingueza con sus centros desde el lateral derecho, aunque no fueran precisos y no encontraran rematador de forma clara.

Uno de ellos, en el minuto 70, lo convirtió en gol tras un mal intento de rechace un Ansu Fati que pocos minutos antes se chutó a sí mismo y casi provocó, sin quererlo, un penalti pitado y anulado tras ir Hategan al VAR. Pero en ese desvío de centro, Ansu Fati apareció de la nada para engatillar con la derecha y abrir la lata. Un golazo del nuevo '10' blaugrana, en su primer tanto en esta 'Champions'.

Ansu Fati es una de las alegrías de este Barça lleno de lesionados y sinsabores. La otra puede ser Ousmane Dembélé, quien después de cinco meses lesionado --se rompió en la Euro 2020 con Francia-- jugó su primera media hora de la temporada y, pese a no estar engrasado, empezó a cabalgar y a desbordar, una de sus virtudes que tanta falta hacen en su equipo; 'bienvenue sur le terrain, Ousmane'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DINAMO KIEV, 0 - FC BARCELONA, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

DINAMO KIEV: Bushchan; Kedziora (Tymchyk, min.77), Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko (Shepeliev, min.81); Tsygankov, Buyalskiy (Lednev, min.81), De Pena (Verbic, min.77); y Garmash (Vitinho, min.71).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Eric Garcia, Lenglet (Araujo, min.79), Jordi Alba; Busquets, F. De Jong, Nico; Gavi (Dembélé, min.65), Memphis y Ansu Fati (Balde, min.87).

--GOLES.

0-1. Min.70, Ansu Fati.

--ÁRBITRO: Ovidiu Hategan (RUM). Amonestó con tarjeta amarilla a Garmash (min.41), Buyalskiy (min.45+1) en el Dinamo Kiev y a Eric Garcia (min.20), Gavi (min.46), Lenglet (min.50) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: NSC Olimpiyskiy.