Ansu Fati: "Estoy súper feliz por el gol y por la victoria"

Publicado 11/12/2019 0:15:43 CET

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati ha asegurado estar "súper feliz" por el gol del triunfo sobre el Inter de Milán (1-2) que le convierte en el jugador más joven en marcar en la historia de la Liga de Campeones, competición en la que se ha estrenado igual que su compañero Carles Pérez, autor del primer gol.

"Me lo acaban de decir, y estoy súper feliz por el gol y por la victoria del equipo. Es un sueño, siempre digo que pasa todo muy rápido, y hay que seguir disfrutando y aprendiendo de los mejores", comentó en declaraciones a Barça TV recogidas por Europa Press.

Ansu Fati explicó la jugada del gol: "Se la doy a Suárez, que me la deja. Luego me quedo sorprendido, porque el campo se queda en silencio y te das cuenta de que acabas de marcar, piensas 'qué he hecho'. Estoy súper feliz".

"Cada vez que me dan una oportunidad intento aprovecharla, si puede ser con goles y si no a trabajar y a seguir aprendiendo", comentó el joven delantero blaugrana, que esta temporada está teniendo protagonismo con el primer equipo, con tres goles y una asistencia en 12 partidos sumando Liga y 'Champions'.