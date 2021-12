Ansu Fati no llega a la 'final' contra el Bayern

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, dio este lunes la lista de 23 convocados para viajar a Múnich en busca del pase a octavos de final de la Liga de Campeones, donde no está Ansu Fati, mientras que Iñaki Peña e Ilias Akhomach son las novedades respecto al partido contra el Betis.

El cuadro culé no forzará con Ansu Fati, quien no llega a tiempo de una 'final' este miércoles contra el Bayern en la que el Barça se juega seguir en la máxima competición continental. Del mismo modo, son baja por lesión Braithwaite, Pedri, Kun Agüero y Sergi Roberto, al igual que no estará un Ez Abde que no está inscrito.

Los convocados son Ter Stegen, Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, O. Dembélé, Memphis, Demir, Neto, Coutinho, Lenglet, L. De Jong, Jordi Alba, F. De Jong, O. Mingueza, Umtiti, Eric, Iñaki Peña, Nico, Gavi, Balde e I. Akhomach.