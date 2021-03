Ansu Fati: "Siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Ansu Fati reconoció este miércoles que está viviendo un momento complicado, apartado de los terrenos de juego desde hace varios meses por una lesión de rodilla, pero apuntó que mantiene "la ilusión de seguir luchando".

A través de un escrito en su cuenta de Instagram, el delantero azulgrana expresó el momento delicado que vive aunque sin perder la fe. "Hace unos años tuve una lesión grave: fractura de tibia y peroné. Estuve casi un año sin poder jugar. Hubo muchos días de sufrimiento y dolor, pero también de mucho aprendizaje. Me ayudó a valorar los pequeños detalles", escribió.

"Con mi familia y todos los profesionales que me ayudaron en ese momento me prometí a mí mismo seguir adelante y trabajar más que nunca para volver hacer lo que más me gusta. Desgraciadamente, ahora me toca vivir una situación similar, la cual afrontaré con la misma mentalidad", añade, de baja desde que en noviembre fue operado de una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda.

"Quiero dar las gracias a todas esas personas que me siguen y me apoyan diariamente. El fútbol es mi vida y por muchos obstáculos que haya, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños", termina, añadiendo a sus palabras una foto suya en el gimnasio, a la espera de saber noticias sobre su regreso que en un principio se señaló para el mes de marzo e incluso febrero.