Anthony Gordon firma contrato con el FC Barcelona este viernes

Archivo - Anthony Gordon of Newcastle United looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg, football match played between FC Barcelona and Newcastle United at Spotify Camp Nou stadium on March 18, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional inglés Anthony Gordon, primer fichaje del FC Barcelona para la temporada 2026/27, firmará su contrato como blaugrana este viernes sobre las 13.00 horas en las oficinas de la entidad, para justo después atender a los medios de comunicación.

Gordon, que llega procedente del Newcastle United de la Premier League inglesa, tiene 25 años y puede ocupar las posiciones de delantero y de extremo izquierdo. Es el primer refuerzo de un Barça que aspira a entrar en la norma 1:1 del 'fair play' financiero de LaLiga y a reforzarse más todavía este verano.

Tras llegar a Barcelona el jueves y pasar la revisión médica, este viernes llega el turno de la firma del contrato, en un acto privado en el despacho del presidente interino, Rafael Yuste, y el posterior anuncio oficial de su fichaje por parte del club.

A las 13.30 horas está previsto, aunque estos actos suelen ir con retraso, que el jugador de Liverpool atienda por primera vez a los medios de comunicación que cubren la actualidad diaria del equipo.