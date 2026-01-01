Anthony Joshua, dado de alta tras su grave accidente de tráfico en Nigeria

Archivo - Anthony Joshua (gbr), boxer during the 2024 Monaco ePrix, 6th meeting of the 2023-24 ABB FIA Formula E World Championship, on the Circuit de Monaco from April 25 to 27, 2024 in Monaco - Photo André Ferreira / DPPI - André Ferreira / DPPI / AFP7 / Europa Press

LONDRES 1 Ene. (PA Media/dpa/EP) -

El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo de los pesos pesados, ha sido dado de alta del hospital en Nigeria en el que estaba ingresado tras el grave accidente de tráfico en el que murieron dos de sus amigos, según informaron las autoridades.

Sina Ghami y Latif 'Latz' Ayodele murieron después de que el vehículo en el que viajaban junto a Joshua chocara el pasado lunes contra un camión parado en una carretera principal cerca de Lagos, capital del país. Pese a la gravedad del accidente, el púgil sufrió heridas de no excesiva consideración y fue dado de alta el miércoles, según declaró el comisario de información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso.

En un comunicado conjunto con el estado de Ogun, que publicó en la red social 'X', Omotoso dijo que Joshua fue "considerado clínicamente apto para recuperarse en casa". "Anthony y su madre se encontraban esta tarde en la funeraria de Lagos para presentar sus últimos respetos a sus dos amigos fallecidos mientras se les preparaba para la repatriación prevista para esta misma tarde", añadió.

Además de ser amigos desde hacía mucho tiempo de Joshua, Ghami actuaba como su entrenador de fuerza y acondicionamiento físico, mientras que Ayodele ejercía de entrenador. El boxeador se encontraba de vacaciones en Nigeria tras su victoria sobre el popular 'YouTuber' Jake Paul en Miami (Estados Unidos) el pasado 19 de diciembre.

El promotor de boxeo Eddie Hearn, encargado de promocionar al púgil de 36 años desde que se hizo profesional y después de que ganara el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mostró su pesar por lo sucedido. "Descansad en paz Latz y Sina. Echaremos mucho de menos vuestra energía y lealtad, entre otras muchas grandes cualidades. Rezando por fortaleza y guía para toda su familia, amigos y por supuesto AJ durante este momento tan difícil", publicó en 'Instagram'.