Anthony Joshua se enfrentará a Jake Paul en diciembre

LONDRES 17 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El boxeador británico Anthony Joshua se enfrentará al estadounidense Jake Paul, una conocida estrella de la plataforma de 'streaming' YouTube convertido, en un combate de la categoría del peso pesado en Miami (Estados Unidos) el próximo 19 de diciembre, según anunció 'Matchroom Boxing'.

La velada, que se llevará en el Kaseya Centre de la ciudad del Estado de Florida, constará de ocho asaltos de tres minutos y significará la vuelta al cuadrilátero del británico, excampeón del mundo de los pesos pesados que no ha peleado desde que cayó ante su compatriota británico Daniel Dubois en el Estadio de Wembley, en Londres, en septiembre de 2024 en un combate por el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El año pasado, Jake Paul venció a su compatriota Mike Tyson por decisión unánime en una pelea a ocho asaltos en lo que fue la primera pelea en casi dos décadas del reconocido y polémico excampeón de los pesos pesados, que se subió al 'ring' con 58 años.

En su último combate, el popular 'youtuber' se impuso el pasado mes de junio de la misma manera a otra figura del boxeo como el mexicano Julio César Chávez Jr, y tenía previsto enfrentarse a Gervonta Davis este mes, antes de que una demanda civil presentada contra el campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cancelara el combate.

"Jake o cualquiera puede conseguir este trabajo. No hay piedad. Me he tomado un tiempo y vuelvo con un mega espectáculo. Es una gran oportunidad para mí. Te guste o no, estoy aquí para hacer números masivos, tener grandes peleas y romper todos los récords mientras me mantengo fresco, tranquilo y sereno. Recuerden lo que les digo, verán a muchos más luchadores aprovechar estas oportunidades en el futuro. Estoy a punto de romper Internet por la cara de Jake Paul", advirtió Joshua.

Por su parte, Paul recalcó que esto "no es una simulación de IA". "Esto es el Día del Juicio Final. Un combate profesional de los pesos pesados contra un campeón del mundo de élite en su mejor momento. Cuando venza a Anthony Joshua, desaparecerán todas las dudas y nadie podrá negarme la oportunidad de luchar por un título mundial", desafió.

"A todos mis 'haters', esto es lo que queríais. A la gente del Reino Unido, lo siento. El viernes 19 de diciembre, bajo las luces de Miami, en directo a nivel mundial sólo en 'Netflix', la antorcha se pasa y el Goliat británico se duerme", sentenció