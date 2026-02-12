Antiviolencia declara de alto riesgo el Rayo Vallecano - Atlético de Madrid de este domingo

Archivo - Antoine Griezmann of Atletico de Madrid and Pathe Ciss of Rayo Vallecano in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Atletico de Madrid at Estadio de Vallecas on September 22, 2024, in - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte declaró este jueves de alto riesgo el partido del próximo domingo 15 de febrero a las 16.15 horas entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026 y que aún no se sabe donde se va a jugar por el estado del césped del Estadio de Vallecas.

El Ministerio del Interior recordó en nota de prensa que la declaración de alto riesgo obliga a los organizadores a adoptar medidas adicionales en el control de acceso, venta de entradas y la distribución de las aficiones rivales.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.