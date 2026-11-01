Antonelli conquista el Mundial en un triste abandono de Alonso

Kimi Antonelli, Gran Premio de México - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Verstappen ganó en México y el italiano, el campeón más joven de la historia, fue tercero

Los dos Aston Martin abandonaron a las seis vueltas y Sainz fue decimoquinto

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes) se proclamó campeón del mundo este domingo con la tercera posición en un Gran Premio de México que se llevó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con Lewis Hamilton (Ferrari) segundo, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que abandonar a las seis vueltas y Carlos Sainz (Williams) fue decimoquinto.

Antonelli, en su segunda temporada en el 'Gran Circo', certificó el título con cuatro carreras aún por delante, y se convirtió en el piloto más joven de la historia en ser campeón, a sus 20 años, en tres más precoz que Sebastian Vettel en 2010. La emoción, como se esperaba, fue más por descubrir al ganador en México que por terminar con las cuentas del italiano.

La salida, la primera porque hubo otra con bandera roja, dejó el pique entre los Ferrari, con un Charles Leclerc que se fue como un loco a por Hamilton, y se llevó sanción de cinco segundos por salirse de la pista. El monegasco la aceptó de buen grado mientras se escapada en primera posición, perjudicado Verstappen porque en verdad los dos coches rojos se habían salido.

George Russell (Mercedes), muy superado, se llevó otra sanción de diez segundos por golpear a Isack Hadjar (Red Bull), aunque de milagro no hubo abandonos ni más toques en el inicio. A las seis vueltas, después de una parada, sí se confirmó el adiós al Autódromo Hermanos Rodríguez de los dos Aston Martin, frustrado un Fernando Alonso que se llenó de esperanzas en los libres y ya el sábado, condenado a salir atrás por otro fallo de motor, se temió lo peor.

Llegó el momento de las paradas, y de pagar esas sanciones, y junto a Leclerc entró Verstappen para ponerse primero. La pelea entre los Ferrari había puesto en bandeja la victoria al neerlandés, con la duda de si le aguantaría más de 40 vueltas el neumático blando al Red Bull. Sin embargo, un accidente de Valtteri Bottas (Cadillac) deparó bandera roja, carrera parada y nuevo escenario.

Una nueva salida que aguantó en cabeza Verstappen, para no ser su fuerte, aunque tuvo que defenderse de Hamilton esta vez. El Autódromo Hermanos Rodríguez demostró no ser un circuito de adelantamientos y, por detrás, Antonelli saboreaba un podio entre leyendas tras pasar fácil a Leclerc. El monegasco se quedó sin neumáticos en otra loca resalida y dio gracias de aguantar la cuarta plaza con Lando Norris (McLaren) apretando y Russell, sexto.

Aún hubo un coche de seguridad por un accidente entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad (RB), y mucha acción bajo investigación, pero el trazado mexicano no ofreció más espectáculo pese a tener los coches en un pañuelo. Se coronó Antonelli y Verstappen logró su sexta victoria en México, para subir a un subcampeonato que tiene a cuatro pilotos en 16 puntos. La emoción fue nula para Alonso, por otro fallo del motor Honda, y también para un Sainz que pudo, entre giros de guion y mucha lucha, terminar 15º con un Williams que mira en exclusiva al 2027 desde hace varias carreras.