Antonelli se impone en Spa y da un golpe al Mundial

12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Belgian Grand Prix 2026, 10th round of the 2026 Formula One World Championship from July 17 to 19, 2026 on the Circuit de Spa-Francorchamps, in Stavelot, Belgium - Photo - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha conseguido este domingo la victoria en el Gran Premio de Bélgica, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps, imponiéndose en el tramo final de carrera al Ferrari de Charles Leclerc, que acabó segundo, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) cerró el podio.

El fin de semana ha sido redondo para el líder del mundial Kimi Antonelli. El italiano, que partía desde la 'pole', ha ganado su sexta carrera de la temporada y ha ampliado su ventaja al frente del campeonato de pilotos. Y es que, su principal rival por el título y compañero de equipo, Georges Russell, quedó fuera de la carrera por un incidente en la primera vuelta con Lewis Hamilton (Ferrari), que ahora es segundo del campeonato a 45 puntos del liderato.

La carrera arrancó con Max Verstappen sorprendiendo a Kimi Antonelli en Eau Rouge para colocarse líder. Una alegría que le duraría poco, ya que en la larga resta, el piloto de Mercedes recuperaría el liderato. Además, Charles Leclerc también adelantaría al piloto neerlandés, en una comienzo de vuelta que dejó fuera a Georges Russell tras un toque con el Ferrari de Lewis Hamilton, provocando el primer 'safety car' de la carrera.

En la vuelta 5, todo se relanzó, con el líder del mundial tratando de poner tierra de por medio con sus perseguidores, Verstappen y Leclerc, con el de Red Bull recuperando la segunda posición. Con el paso de las vueltas, y a la espera de que llegaran las primeras paradas, la carrera se estabilizó por delante. El primero en hacerlo sería Verstappen --vuelta 18--, pero un 'virtual safety car' permitió protegerse a Antonelli.

Los que no pararon fueron los Ferrari, que pasaron a liderar de manera momentánea la carrera por mediación de Leclerc, que aprovechó además un segundo 'virtual safety car' para ganar la posición a Antonelli. Una ventaja para el monegasco que aumentó hasta los casi 3 segundos gracias a la lucha entre el italiano y Lando Norris (McLaren).

Pero la diferencia de ritmo era favorable al líder del mundial, que comenzó el modo persecución. Así, llegaría a colocarse a menos de un segundo a falta de 12 vueltas, y en la recta de Kemmel, a falta de 11 giros para el final, Antonelli conseguiría el adelantamiento definitivo para lograr el sexto triunfo de la temporada. Por detrás, Leclerc firmó un segundo puesto que confirma su gran momento de forma después de la victoria lograda hace unas semanas en Silvestone.

El tercer puesto sería para Max Verstappen, que le ganó la batalla a Oscar Piastri, así como Hamilton, que también pasaría al australiano a falta de cuatro vueltas para el final. Un resultado que le permite al británico, junto con el abandono de Russell, colocarse segundo en el Mundial a 45 puntos de Antonelli.

Isack Hadjar (Red Bull), sexto, Lando Norris (McLaren), séptimo, Gabriel Bortoleto (Audi), octavo, Arvid Lindblad (Racing Bulls), noveno, y Franco Colapinto (Alpine), décimo cerrano los puntos. No tuvieron un buen día los pilotos españoles. Carlos Sainz (Williams) acabaría decimosexto, justo por detrás de su compañero de equipo Alex Albon, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) fue el último de los coches que completaron las 44 vueltas, decimonoveno.