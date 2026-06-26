Antonelli marca territorio en Austria y Mercedes lidera el viernes con dudas en Red Bull

June 26, 2026, Spielberg, Austria: 12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Austrian Grand Prix 2026, 8th round of the 2026 Formula One World Championship from June 26 to 28, 2026 on the Red Bull Ring, in Spiel - Europa Press/Contacto/Eric Alonso

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) confirmó este viernes su gran estado de forma en el Gran Premio de Austria y cerró el doble ensayo libre del viernes al frente en el Red Bull Ring, después de repetir dominio en la segunda sesión con un mejor tiempo de 1:07.014, por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren), a 237 milésimas, y del británico Lando Norris (McLaren), a +0.325, en una jornada que dejó señales muy positivas para Mercedes y más preguntas que respuestas para Red Bull.

Después de haber liderado ya la FP1 con un ajustado doblete junto a su compañero George Russell, Antonelli elevó el listón en la sesión vespertina. El italiano, líder del Mundial, fue creciendo con el paso de los minutos hasta detener el cronómetro en ese 1:07.014 con neumático blando, una referencia que llegó ya entrada la segunda mitad de la tanda y que nadie pudo discutir.

Piastri volvió a ser el más cercano, aunque esta vez quedó a más de dos décimas, mientras Norris completó el trío de cabeza en una actuación sólida después de una FP1 muy limitada por problemas hidráulicos, dejando eso sí grandes sensaciones en McLaren de cara al sábado.

Pero fue Mercedes quien, además, encontró el rendimiento donde más importa en Spielberg: el último sector. Mientras Antonelli enlazó las curvas finales con enorme velocidad y confianza, Russell sufrió bastante más para cerrar una vuelta limpia y terminó sexto, a 0.623 del líder y por detrás incluso de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El cuatro veces campeón dejó una de las historias del viernes. Red Bull completó por fin un programa mucho más limpio que por la mañana -29 vueltas para Verstappen y 28 para su compañero Hadjar-, pero el neerlandés convivió con varios contratiempos: primero una extraña incidencia con el asiento que obligó al equipo a intervenir en el cockpit y después persistentes quejas por la manejabilidad del RB22, especialmente en la entrada y salida de la curva 3. Aun así, Verstappen terminó cuarto a 0.550 del mejor tiempo y mantuvo sensaciones de poder pelear.

Ferrari, en cambio, enseñó menos de lo esperado. Lewis Hamilton acabó quinto (+0.597), aunque protagonizó varios bloqueos de neumáticos y excursiones por la escapatoria, especialmente en frenada. El siete veces campeón llegó incluso a quejarse por radio de un exceso de subviraje durante las simulaciones largas. Y el monegasco Charles Leclerc fue octavo y ambos quedaron dentro de un grupo muy comprimido detrás del sorprendente Antonelli.

Entre los españoles, jornada de sensaciones opuestas. Carlos Sainz, ausente en la FP1 mientras Williams centraba el trabajo en el otro lado del garaje, volvió a pista para acumular vueltas y terminar decimoctavo, a 2.117 segundos del mejor registro. El madrileño completó el plan previsto tras una mañana en blanco y empezó a recuperar tiempo perdido de cara al fin de semana.

Más complicada fue otra vez la sesión para Fernando Alonso. El asturiano, que ya había terminado último en la primera toma de contacto, no encontró ritmo en la FP2 y concluyó decimonoveno, a más de tres segundos y medio de Antonelli, con un Aston Martin lejos del grupo trasero y sin señales claras de mejora inmediata.

El viernes también dejó sobresaltos. El argentino Franco Colapinto (Alpine) salvó una salida hacia la grava tras perder la zaga, mientras Norris acabó mirando en dirección contraria después de bloquear el tren trasero en la curva 3 y provocarse un plano en los neumáticos. Pero el gran susto volvió a llegar desde Cadillac: primero el finlandés Valtteri Bottas sufrió un problema mecánico que provocó chispas y pequeñas llamas bajo el monoplaza tras un aparente fallo de suspensión, y después el mexicano Sergio Pérez volvió a quedarse parado en pista por la misma avería que ya había provocado la bandera roja del final de la FP1 y no pudo marcar tiempo.