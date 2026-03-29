Antonelli repite victoria en Suzuka y es nuevo líder del Mundial

KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W16, portrait pole position celebration during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2026 on the Suzuka Circuit, in Suzuka, Japan - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, y se convierte en el nuevo líder del campeonato, en una jornada en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) han acabado decimoquinto y decimoctavo, ambos fuera de la zona de puntos.

Antonelli, que ya había ganado hace dos semanas en China, reinó también en Suzuka en una carrera en la que parecía que iba a pagar cara una mala salida, pero en la que un coche de seguridad salió a su rescate. Con ello, se convierte en el líder más joven de la historia del Mundial de F1, con 19 años.

El transalpino se impuso con 13 segundos de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completó el podio. Los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) cerraron el 'Top 5'.

Mientras, Sainz, que partía decimosexto, pudo mejorar una posición hasta la decimoquinta, mientras que Alonso pasó de penúltimo a decimoctavo, consiguiendo ver por primera vez la bandera a cuadros este curso, en una carrera en casa de Honda que volvió a evidenciar los problemas de Aston Martin con el abandono del otro monoplaza, el del canadiense Lance Stroll.