Antonelli resiste al caos de Mónaco y Alonso puntúa

Kimi Antonelli, campeón en el Gran Premio de Mónaco - Europa Press/Contacto/Xavi Bonilla

((Actualiza con sanciones))

Hamilton y Hadjar completan el podio de una carrera con siete abandonos, entre ellos el de Sainz

Alonso puntuó con la sanción a Checo Pérez

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) firmó este domingo su quinta victoria consecutiva en un caótico Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sexta prueba del Campeonato del Mundo, ampliando su ventaja en la general, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) fue décimo y Carlos Sainz (Williams) no pudo terminar por un accidente a seis vueltas del final.

La 'clavada' en la salida y posterior retirada del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que salía segundo, y los abandonos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), los británicos Lando Norris (McLaren) y Ollie Bearman (Haas), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y Sainz marcaron una cita en la que Antonelli no tuvo rival por las calles del Principado.

Ajeno a los accidentes y a la bandera roja que ondeó a diez vueltas del final, Antonelli se llevó el triunfo por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), y del francés Isack Hadjar (Red Bull), que ascendió al tercer puesto por la sanción de cinco segundos a su compatriota Pierre Gasly (Alpine), que había entrado tercero y que cayó a la séptima plaza por exceder el límite de velocidad en el 'pitlane'.

Hadjar tuvo también su podio en el aire por una investigación posterior, pero finalmente la FIA no sancionó al de Red Bull por el trabajo de sus mecánicos durante la bandera roja. Por su parte, Antonelli amplió su ventaja al frente de la general, con 156 puntos, 66 más que el nuevo segundo clasificado, un Hamilton (90) que aprovechó el mal día del compañero de Antonelli, el británico George Russell (88), que se quedó fuera de la lucha por el podio después de que su equipo no cumpliese la sanción de cinco segundos, al parar en el 'pitlane', que le había impuesto por exceso de velocidad.

En clave española, Sainz, que partía duodécimo, se despidió en la vuelta 72 de 78 tras irse contra el muro en una mala frenada de Nico Hülkenberg (Audi) y Gabriel Bortoletto (Audi). El madrileño trabajó para los puntos de su compañero Alex Albon y no pudo apuntarse los suyos por esa embestida cuando desmostraba un gran ritmo.

Alonso, que arrancó desde la última fila de la parrilla, también subió puestos hasta el décimo gracias a las retiradas y sanciones, la última la de Sergio Pérez, tras la carrera, y que dejó a Cadillac sin su primer punto por no estar bien situado en el cajón de salida, permitiendo a Aston Martin estrenarse entre tanto sufrimiento.

Mónaco volvió a ser una locura. Nada más apagarse los semáforos, el Red Bull de Max Verstappen se quedó clavado en la segunda posición de la parrilla; la rotura del motor finiquitaba las opciones de tetracampeón del mundo, que entró en garajes para retirarse. Por delante, Antonelli tiraba con los Ferrari a su presionando.

A la vez, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) fue sancionado con un 'drive through' por situarse en la casilla de salida incorrecta, la que pertenecía al brasileño Gabriel Bortoletto, al que se le paró el coche antes de la vuelta de formación.

Después del neerlandés, el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) también acababa su aventura en la vuelta 18 por el sobrecalentamiento de los frenos, y el francés Isack Hadjar (Red Bull) comenzaba a sufrir, acosado por el británico George Russell (Mercedes); sin embargo, desde boxes le explicaban que su problema en el motor no tenía solución.

El de las 'flechas plateadas' le ganó la posición tras una mala parada de la marca energética, mientras se desataba en carrusel de investigaciones: Russell, Hamilton, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el francés Pierre Gasly (Alpine) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), recibían cinco segundos de sanción por exceder el límite de velocidad en el 'pitlane', y Lance Stroll, por exceder los límites de la pista.

Un accidente precisamente del canadiense contra las protecciones hizo salir al coche de seguridad en la vuelta 61, aunque antes, en la 45, se producía la retirada del vigente campeón del mundo, Lando Norris, el quinto abandono de McLaren en lo que va de temporada.

Con el 'safety car' en pista, todos pilotos se lanzaron a boxes en busca de la parada gratis, pero el caos se desató. Mercedes no cumplió los cinco segundos de sanción de Russell, que regresó a pista quinto, con Hadjar por delante. Solo dos giros después del festival de paradas, en la vuelta 66, volvía a ondear la bandera amarilla y salía el coche de seguridad.

Leclerc, en el mismo punto que Stroll, se fue contra el muro y se dejaba en él todas sus opciones de volver a reinar en casa, dejando a Hamilton y a Hadjar en posiciones de podio. A falta de diez giros para el final, en la 68, Dirección de Carrera sacaba la bandera roja por precaución, para comprobar el estado de la curva 19.

Durante el parón, se confirmaba la sanción de 'drive through' a Russell por no cumplir los cinco segundos en boxes, lo que le dejaba automáticamente sin opciones de podio, y Hamilton y Hadjar se libraban tras una investigación pon infringir el procedimiento de 'safety car'.

Nada más reanudarse la carrera desde la parrilla, Antonelli se escapaba y Sainz se despedía después de irse contra el muro y destrozar su monoplaza tras un toque de Bortoleto. A la vez, se anunciaba que se investigaría a Hadjar por una supuesta infracción bajo bandera roja que finalmente quedó en nada.

Antonelli era el primero en ver la bandera a cuadros, justo por delante de Hamilton, y Gasly, pendiente de cumplir la sanción de cinco segundos, entraba tercero pero caía hasta el séptimo lugar. Así, Hadjar ascendía al podio, mientras que Piastri y el neozelandés Liam Lawson (RB) completaban el 'Top 5'. El británico Arvid Lindblad (RB), sexto; el tailandés Alex Albon (Williams), octavo; el francés Esteban Ocon (Haas), noveno; y, finalmente, Alonso cerrando los puntos y no el mexicano Pérez.