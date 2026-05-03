Antonelli vuelve a ser el mejor en Miami con el 'hat-trick'

Kimi Antonelli - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes) firmó este domingo su tercera victoria seguida al imponerse en el Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial, y afianzó su liderato en una trabajada carrera para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), noveno y decimoquinto.

Las tres horas que adelantaron el GP y la suerte con el radar, esquivaron la temible lluvia en Miami. Más de uno deseó que apareciera en algún momento, entre el toma y daca de la energía y la estrategia de un Mundial con algo más de emoción hasta que Antonelli demostró de nuevo su confianza y conocimiento del coche con el banderazo a cuadros que agitó el extenista español Rafa Nadal.

El italiano se equivocó una vez más en la salida, pero superó con las paradas en 'boxes' a Lando Norris (McLaren), quien más se le acercó después de perder la cabeza de carrera. El podio lo completó Oscar Piastri, paso al frente de McLaren, tras una tensa vuelta final en la que Charles Leclerc (Ferrari) perdió la tercera posición y algo más con un trompo que salvó de milagro dañando el coche.

Antonelli volvió a demostrar que es el mejor, con 100 puntos en el Mundial por los 80 de un Russell que, pese a su bajón, mantiene en segunda posición al otro Mercedes. Las flechas plateadas bordaron también la estrategia de un Kimi que sigue con la confianza por las nubes desde su primera victoria en China. Norris no aguantó el ritmo en cabeza y perdió la posición de privilegio en un 'undercut'.

Leclerc saboreó la delantera en la salida, donde Verstappen se mantuvo de milagro y pudo terminar con más de uno en su trompo, pero el monegasco se las tuvo que ver con Norris. El vigente campeón se quedó como perseguidor de Antonelli y, por la tercera posición del podio, la batalla dio la razón a los cambios de normativa.

La pelea la ganó Piastri y, forzando, un accidentado Leclerc se vio superado en la última curva por Russell y Verstappen, cuarto y quinto. Por detrás, aunque defendiendo su lucha como reclamó en un toque con el de Red Bull, Carlos Sainz sumó puntos con un noveno puesto para confirmar algo de mejora en el Williams.

El madrileño pudo competir en Miami, a pesar de que siguen solucionando el problema del sobrepeso del coche y tras salir decimotercero. Por su parte, Fernando Alonso ganó en fiabilidad a la espera de ser más rápidos, superando en pista a Checo Pérez, después de apostar por la aparición de la lluvia pero gestionar bien los neumáticos para terminar por delante de los Cadillac.