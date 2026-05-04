Antonelli vuelve a ser el mejor en Miami con el 'hat-trick'

Kimi Antonelli - DPPI / AFP7 / Europa Press

Los españoles Sainz y Alonso hicieron noveno y decimoquinto

Sancionados Leclerc, que cayó a la octava plaza, y Verstappen, que se quedó quinto

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes) firmó este domingo su tercera victoria seguida al imponerse en el Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial, y afianzó su liderato en una trabajada carrera para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), noveno y decimoquinto.

Las tres horas que adelantaron el GP y la suerte con el radar esquivaron la temible lluvia en Miami. Más de uno deseó que apareciera en algún momento, entre el toma y daca de la energía y la estrategia de un Mundial con algo más de emoción, hasta que Antonelli demostró su confianza y conocimiento del coche con el banderazo a cuadros que agitó el extenista español Rafa Nadal.

El italiano se equivocó una vez más en la salida, pero superó con las paradas en 'boxes' a Lando Norris (McLaren), quien más se le acercó después de perder la cabeza de carrera. El podio lo completó Oscar Piastri, paso al frente de McLaren, tras una tensa vuelta final en la que Charles Leclerc (Ferrari) perdió la tercera posición y algo más con un trompo que salvó de milagro dañando el coche. Después de carrera, el monegasco fue sancionado con 20 segundos por esa última vuelta sin control y cayó hasta la octava posición.

Antonelli volvió a demostrar que es el mejor, con 100 puntos en el Mundial por los 80 de un Russell que, pese a su bajón, mantiene en segunda posición al otro Mercedes. Las flechas plateadas bordaron también la estrategia de un Kimi que sigue con la confianza por las nubes desde su primera victoria en China. Norris no aguantó el ritmo en cabeza y perdió la posición de privilegio en un 'undercut'.

Leclerc saboreó la delantera en la salida, donde Verstappen se mantuvo de milagro y pudo terminar con más de uno en su trompo, pero el monegasco se las tuvo que ver con Norris. El vigente campeón se quedó como perseguidor de Antonelli y, por la tercera posición del podio, la batalla dio la razón a los cambios de normativa.

La pelea la ganó Piastri y, forzando, un accidentado Leclerc se vio superado en la última curva por Russell y Verstappen, cuarto y quinto. La sanción del de Ferrari después dejó en nada la que sufrió también Verstappen de cinco segundos. Sin embargo, favoreció al inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y al argentino Franco Colapinto (Alpine) como sexto y séptimo pasando al sancuionado Leclerc.

Por detrás, Carlos Sainz sumó puntos con un noveno puesto para confirmar mejora en Williams, que también puntuó con Alex Albon. El madrileño compitió a pesar de que siguen con el problema del sobrepeso del coche y tras salir decimotercero sin caer en el loco inicio de carrera. Por su parte, Fernando Alonso ganó en fiabilidad sin tantas vibraciones a la espera de ser más rápidos, superando en pista a Checo Pérez. El asturiano apostó por la aparición de la lluvia y, aunque no apareció, terminó por delante de los Cadillac.