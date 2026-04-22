Antonio Arimany: "Este 2026 se perfila como un año clave para el triatlón"

Archivo - El español Antonio Fernández Arimany, nuevo vicepresidente del Tribunal de Arbitraje Deportivo. - WAGNER ARAUJO - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de World Triathlon, el español Antonio Fernández Arimany, tiene claro que este año 2026 "se perfila como un año clave" para su deportes porque marcará "claramente el rumbo" del 'Triathlon World Tour', el nuevo circuito global impulsado por su organización y la Organización de Triatletas Profesionales de cara a redefinir la estructura competitiva a nivel mundial.

"Este 2026 se perfila como un año clave, ya que marca claramente el rumbo hacia lo que será el 'Triathlon World Tour'. Será una temporada con un calendario más amplio, con unas Series Mundiales que alcanzarán los diez eventos, convirtiéndose en las más numerosas de los últimos años. Además, el hecho de finalizar en Pontevedra, España, le añade un valor especial para mí", apuntó Arimany en declaraciones facilitadas este miércoles por la Federación Española de Triatlón (FETRI).

Este fin de semana, arrancan en la localidad uzbeka de Samarcanda una temporada de las Series Mundiales, antesala del lanzamiento de este futuro nuevo circuito y "un momento muy importante" para el ente rector del triatlón. "Además, hacerlo en una nueva sede como Samarcanda y con eventos conjuntos de Paratriatlón refuerza nuestro compromiso con el desarrollo inclusivo del deporte. Para mí es muy relevante que empecemos conjuntamente con ambos eventos", advierte.

Un calendario que perdió la cita en Abu Dabi por el conflicto en Oriente Próximo, aunque el presidente de World Triathlon apuntó que están "trabajando para poder celebrar este evento más adelante, cuando la situación en la zona haya mejorado".

En cuanto a la incorporación de una nueva disciplina como el Hyrox, que conecta resistencia y fitness, Arimany lo ve como "una gran oportunidad para el triatlón". "No sólo incorporamos una disciplina en pleno crecimiento, sino que también abrimos la puerta a una nueva comunidad que puede sentirse atraída por nuestro deporte", remarcó.

Por último, el mandatario celebra el hito con el récord histórico de 63 países que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputarán en Dakar del 31 de octubre al 13 de noviembre. "Será un momento histórico para el triatlón. Ver a 63 países compitiendo en suelo africano por primera vez es prueba del gran trabajo de nuestras federaciones y de la visión del Comité Olímpico Internacional. Para nosotros, estos campeonatos tienen una gran trascendencia para el desarrollo de estos jóvenes deportistas que serán las futuras estrellas de nuestro deporte", subrayó.