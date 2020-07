Antonio Cordón: "Quiero ganas, entrega y disciplina por encima de nombres"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director general deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, dejó claro que no se lo pensó dos veces en cuanto conoció el interés por sus servicios de un "equipo protagonista y con mucha tradición", y afirmó que el objetivo es "estar muy 'cerquita' de Europa", para lo que quiere "ganas, entrega y disciplina por encima de nombres".

"Estoy agradecido a toda la familia bética y desde que a mitad del mes me llamaron para explicarme que podían estar interesados, no me lo pensé porque el Betis siempre ha sido un equipo protagonista, con mucha tradición y una afición increíble", expresó Cordón durante su presentación ante los medios, donde se calificó como "una persona muy dialogante" y a la que le gusta "trabajar en equipo".

El extremeño resaltó que cuentan "con un proyecto muy bonito con una estructura muy bien diseñada". "Este es un club grande y con la ayuda de todos los vamos a llevar lo más arriba posible. Vamos a trabajar con ilusión, disciplina y calidad, y si todos sumamos y todos son los números uno en su trabajo y son muy autoexigentes, estoy convencido de que tendremos muchas alegrías. Esperemos que tengamos unos años muy felices", deseó.

El nuevo responsable de la parcela deportiva en el club verdiblanco, de todos modos, recordó que acaba de "aterrizar" y que "queda mucho trabajo por hacer". "Ahora tenemos que centrarnos en el mercado de fichajes, que va a ser muy complicado y es la base en la que voy a estar trabajando", advirtió.

En este sentido, considera que "lo fundamental es hacer equipo". "Podemos tener uno, quizás, muy caro, y a lo mejor no tener ese rendimiento, y a lo mejor uno mucho más barato y sí tener los objetivos", detalló. "Para mí, la plantilla es muy interesante, aunque esta temporada, por circunstancias, no ha dado ese fruto que la gente esperaba. Tiene muchos recursos y cada verano durante el mercado uno tiene que ajustar, que es lo que haremos", añadió.

Tampoco habló de ninguna futura contratación. "El mejor fichaje es poder presumir de nuestro equipo, de hacer uno competitivo que en cada partido defiende la camiseta hasta el último momento más allá de un determinado fichaje ilusionante o un jugador. Lo más importante es el grupo, es como vamos a crecer e ilusionar a la afición", subrayó.

Cordón insistió en que su objetivo es "ver jugadores comprometidos, con hambre y que vengan a sumar y llevar al Betis a lo más alto posible". "Quiero ganas, entrega y disciplina por encima de nombres", aseveró el director general deportivo.

"DESDE LUEGO, TENEMOS QUE ESTAR MUY 'CERQUITA' DE EUROPA"

Además, remarcó que será "un mercado atípico". "Va a ser un año complicado, tanto para posibles compras como posibles salidas. Va a ser largo y quiero intentar que nos quedemos con los que realmente tienen compromiso y hambre con el club, esos son los que consideraría inamovibles", sentenció.

En cuanto a objetivos colectivos, el pacense apuntó a "quedar lo más arriba posible". "Todos empezamos de cero la temporada y por estructura, club, jugadores y personas que trabajan aquí, nuestra misión es trabajar a tope para llevarle lo más arriba posible. Desde luego, tenemos que estar muy cerquita de Europa", opinó.

Finalmente, habló del técnico Manuel Pellegrini, con el que ya coincidió en el Villarreal. "No me gusta el pasado, me gusta el presente y tenemos un entrenador con muchísima experiencia y muy cualificado. Me gusta que voy a trabajar con él, que ya le conozco y que sé como trata a los futbolistas, la afición y la directiva, y que nos va a aportar muchas cosas positivas el tiempo que esté con nosotros", recalcó.