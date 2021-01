Antonio Martín: "Soy un enfermo de la competitividad y es lo que me mantiene vivo"

Antonio Martín Gaitán conduce la pelota en el España-Bélgica del Europeo de fútbol para ciegos - ONCE - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Antonio Martín Gaitán, jugador de la selección española de fútbol-5 para ciegos, apeló al hecho de ser "un enfermo de la competitividad" como clave para seguir rindiendo "a pesar de ir cumpliendo años", y reconoció que lo que le preocupa ahora es estar "preparado" por si se llevan a cabo finalmente los Juegos Paralímpicos de Tokio.

"La edad es un número y lo que te marca es el espíritu. Yo tengo el deporte como forma de vida y soy un enfermo de la competitividad. No me canso de competir, de jugar, de intentar ganar y de reinventarme, y es lo que me mantiene vivo a pesar de ir cumpliendo años", señaló Antonio Martín este jueves en su participación en los 'Diálogos Paralímpicos' de Servimedia junto a Irene Paredes, capitana de la selección española.

El andaluz, una de las grandes figuras de este deporte y que el próximo mes de abril cumplirá 39 años, mostró su deseo de que los Juegos Paralímpicos de Tokio "se celebren", aunque no piensa en ello ahora "sino en entrenar todos los días porque hay que estar preparados".

"No podemos estar con la incertidumbre porque no depende de nosotros. Si se pueden disputar, hay que ir a tope, si no, una pena, porque son cinco años de ciclo preparándote, pero al final, hay cosas más importantes. Personalmente creo que se disputarán, otra cosas son las circunstancias de cómo se harán", añadió el internacional, bronce en Atenas 2004 y Londres 2012, dejando claro que el historia del España les hace tener "la obligación de estar peleando por las medallas". "Vamos a trabajar fuerte para ello y estamos capacitados", advirtió.

Antonio Martín indicó que desde hace "diez o doce años" el fútbol-5 para ciegos "ha cambiado mucho". "Ahora es todo más físico, más táctico, y es mas difícil competir", opinó. "En cuanto a difusión, Londres 2012 creo que fue un punto de inflexión y yo he notado una evolución, aunque queda muchísimo por mejorar", afirmó el malagueño, para el que "no estaría mal" que grandes equipos de España apostasen por esta modalidad como se hace en otros países como Argentino "donde Boca y River tienen equipo de ciegos".

Además, no se quejó por la suspensión de su liga, lo que considera "la posición más lógica" por la situación con la pandemia y por no ser de carácter "profesional". "Ahora nos centramos más en las concentraciones con la selección y cada uno en su ciudad entrenará lo que pueda para mantenerse y esperar un poco a ver cómo evoluciona el panorama", subrayó.

Finalmente, el veterano jugador, que es vendedor del cupón de la ONCE, habló de sus estudios de Empresariales y de Administración de Finanzas, y que actualmente está "matriculado en el Máster de Coaching Deportivo y Psicología de Alto Rendimiento". "Pero es más por salir de la rutina y que no sea todo fútbol", aclaró.