Antony agranda su mito en el Betis y el Celta entra en racha

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Real Betis venció (3-0) al RCD Mallorca para mantenerse en puestos europeos gracias a la brillante actuación de Antony, mientras que el RC Celta encadenó una segunda victoria en LaLiga EA Sports esta temporada con su triunfo (1-2) en la visita al Levante de la undécima jornada, y el Espanyol vio frenado su momento ante el muro de un Deportivo Alavés que dio un paso al frente (2-1).

La historia de amor de Antony y el Betis vivió un nuevo capítulo al calor además del Benito Villamarín. El brasileño firmó dos golazos con su zurda, seco el lanzamiento de la primera diana a los diez minutos y con una rosca perfecta en el 34', para dejar tocado y casi hundido a un Mallorca que no aprovechó sus ocasiones.

Antes del descanso, Antony asistió a Abde para el 3-0 con el que el encuentro se quedó sin historia. El brasileño, que cayó de pie el año pasado en su corta cesión, agrandó su mito en una temporada en la que, ya como propiedad del Betis, sigue marcando la diferencia. El Betis perdonó una goleada mayor y se recuperó de dos jornadas sin ganar para ser quinto. El cuadro balear se ve pegado al descenso.

En el primer partido del domingo, el encuentro se puso de cara para el RC Celta antes de la primera media hora de juego, por la expulsión en el Levante UD con tarjeta roja directa, VAR mediante, de Unai Vencedor por una fuerte entrada. Julián Calero veía cómo su plan se derrumbaba en una sola acción, aunque todo pudo cambiar de nuevo con un penalti a favor de los locales.

El Ciutat celebró el penalti por mano de Javi Rodríguez, aunque la grada lamentó justo después el fallo del delantero y gran artillero 'granota' Etta Eyong, que demostró que también es humano y mandó al palo su lanzamiento. Pero no fue la única mala noticia para los locales, ya que rozando el descanso, Óscar Mingueza puso el 0-1 con un gran disparo lejano, con polémica por la posición de Borja Iglesias y su posible interferencia, imposible para un Matthew Ryan que estaba siendo el mejor de los suyos.

El Celta dominó sin sustos en la segunda mitad, mientras el Levante se refugiaba en la potencia e inspiración de Eyong. El camerunés avisó a Ionut Radu y Kevin Arriaga sí conectó una volea en un córner para poner el 1-1, que no se movió hasta el descuento, cuando Miguel Román enganchó un rechace en la frontal y tiró por tierra el esfuerzo de los locales con el 1-2, que se quedan al borde del descenso con 9 puntos, mientras los gallegos, en su segunda victoria liguera seguida, se afianzan en la zona media con 13.

Después, el Deportivo Alavés arrancó su duelo frente al RCD Espanyol con buen pie, adelantándose en el minuto 5 con un tanto de Denis Suárez con una maravillosa llegada desde segunda línea. El conjunto catalán no se amilanó y puso a trabajar a Sivera, con hasta nueve remates y cuatro ocasiones claras previos al 2-0, obra de un 'currante' Lucas Boyé que marcaba su segundo tanto en Liga tras una generosa presión.

Manolo González mandó un mensaje a su plantilla tras el descanso e introdujo a Tyrhys Dolan y Roberto Fernández para intentar agitar el encuentro. Y encontró respuesta muy rápido, solo 10 minutos después de la reanudación, cuando el '9' perico mandó a la red un remate de cabeza tras un centro medido de Carlos Romero, para meter al conjunto catalán en el encuentro.

El tanto catalán hizo que el equipo de Coudet diera un paso atrás para defender el que era un triunfo vital para seguir lejos de la zona roja. El encuentro se empezó a romper y se volvió más tosco, con poco fútbol y mucha interrupción, mientras el Espanyol dominaba claramente los datos ofensivos en la segunda parte.

Finalmente, el Alavés, que pudo finiquitar el encuentro con el 3-1 en un par de ocasiones, supo defender los tres puntos para acercarse a la zona noble de la tabla y ganar dos jornadas después. Al contrario que un Espanyol que ve cortada su buena dinámica y pierde casi un mes después, aunque sigue con 18 puntos en puestos europeos. Además, Kike García se marchó lesionado.